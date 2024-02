Giá USD chợ đen tăng 'nóng'

(PLO)- Giá USD trên thị trường chợ đen vẫn duy trì xu hướng đi lên và hiện đã đắt hơn khoảng 300 đồng mỗi USD so với đầu năm nay.

Hôm nay (ngày 11-2) - mùng 2 Tết, giá USD trên thị trường tự do được mua vào ở mức 24.860 VND/USD và bán ra quanh ngưỡng 24.930 VND/USD, tăng 5 đồng ở chiều mua và tăng 15 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước Tết Nguyên đán. Nếu so với đầu năm, đến nay giá đồng bạc xanh trên thị trường chợ đen đã tăng thêm 210 đồng mỗi USD ở chiều mua và tăng 230 đồng ở chiều bán.

Tại các ngân hàng thương mại, chốt phiên cuối năm (ngày 6-2), giá USD được mua vào phổ biến ở mức 24.070 – 24.200 VND/USD và 24.570 – 24.630 VND/USD, tăng khoảng 150 đồng so với đầu năm.

Như vậy giá USD chợ đen không chỉ tăng nhanh mà còn nới rộng khoảng cách chênh lệch với thị trường chính thức lên khoảng 300 đồng mỗi USD.

Theo các chuyên gia, tỉ giá tăng lên trong thời gian gần đây là một tín hiệu cần phải chú ý và áp lực mất giá của tiền đồng có thể duy trì trong nửa đầu năm 2024.

Các chuyên gia phân tích thị trường tại Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, nguyên nhân chính khiến tiền đồng mất giá trong tháng đầu năm là do sự phục hồi của đồng USD, xuất phát từ việc nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ Fed Watch của CME Group, xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng chính sách vào tháng 3 tới đây đã giảm từ mức 70% tại thời điểm đầu năm xuống còn 34,5%. Do đó, chỉ số USD-Index (DXY) - thước đo giá trị sức mạnh đồng USD so với 6 loại tiền tệ khác hiện đã cao hơn 1,7% so với đầu năm.

Giá USD chợ đen tăng mạnh so với đầu năm. Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm liên tục giảm, kéo theo chênh lệch lãi suất giữa USD và VND vẫn neo ở mức cao trong tháng đầu năm cũng là yếu tố gây áp lực lên VND.

Tuy nhiên, theo quan sát của VDSC, so với các đồng tiền khác, VND là một trong những đồng tiền giảm giá ít nhất so với đồng USD trong tháng 1-2024. Trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng, khiến đồng Nhân dân tệ (NDT) mất giá khoảng 1,1% so với đầu năm.

Thậm chí, đồng Yên Nhật mất giá mạnh nhất (lên gần 3,8%) khi nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi tín hiệu thay đổi chính sách lãi suất âm từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Các đồng tiền khác trong khu vực ASEAN (trừ Việt Nam) mất giá từ 1-3% trong tháng 1.

Dự báo về tỉ giá USD/VND, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán SSI cho rằng tỉ giá USD/VND căng thẳng trong tháng đầu năm này chủ yếu do tác động bởi nhu cầu nhập khẩu mang tính mùa vụ. Nhìn chung cả năm nay, giá USD sẽ dao động trong ngưỡng 23.800 - 24.300 VND/USD và được hỗ trợ bởi các yếu tố bao gồm thặng dư thương mại, giải ngân FDI tích cực, lượng kiều hối ổn định, du lịch quốc tế hồi phục mạnh...".

Tỉ giá USD/VND chợ đen biến động mạnh (PLO)- Mặc dù giá USD/VND trên cả thị trường chính thức lẫn phi chính thức đều đồng loạt tăng song biên độ tăng của tỉ giá chợ đen cao hơn gấp đôi so với các ngân hàng thương mại.

THUỲ LINH