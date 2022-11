Giá vàng 9999 mỗi nơi một kiểu

(PLO)- Có doanh nghiệp đẩy chênh lệch giá mua - bán vàng 9999 lên tới 2 triệu đồng mỗi lượng, trong khi đó vàng miếng SJC vẫn được các cửa hàng kinh doanh vàng duy trì ở mức 1 triệu đồng/lượng giữa hai chiều.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới đứng im trong bối cảnh thị trường kim loại quý giao dịch trầm lắng do bước vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ.

Trái ngược với diễn biến đi ngang của giá vàng trong phiên sáng nay, ngày 25-11, đến đầu giờ chiều giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh,

Cụ thể, giá vàng miếng Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng 100.000 đồng/lượng so với chiều qua, nâng giá mua vào lên 66,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 67,67 triệu đồng/lượng.

Thậm chí tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận còn tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước, đẩy giá mua vào lên 69,9 triệu đồng/lượng và bán ra với mức 67,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá các loại vàng 9999 cũng được điều chỉnh tăng thêm khoảng 100.000 đồng/lượng nhưng giá niêm yết không đồng đều. Cụ thể, tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) giá sản phẩm vàng 24K Tín vàng Trường thịnh được doanh nghiệp này giữ nguyên không thay đổi so với chiều qua, song giá mua và bán niêm yết ở mức 52,69 – 54,49 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào bán ra nới rộng lên tới 2 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng cùng neo giá vàng nữ trang 24K mức 53,1 – 54,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng lình xình quanh vùng 1.753 USD/ounce, nhích nhẹ khoảng 2 USD/ounce so với mức giá thấp nhất trong phiên.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 52,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC.

Ông George Milling-Stanley, chiến lược gia trưởng về vàng tại State Street Global Advisors, cho biết: Chỉ số đôla Mỹ (DXY) đã tăng 10% trong năm qua khi các nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ đồng đôla như một nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm kinh tế toàn cầu rơi vào trạng thái "bất ổn chưa từng có" này.

Ông Milling-Stanley nói: “Trong hàng trăm năm qua, đồng đôla là nơi trú ẩn an toàn đáng tin cậy nhất. Ngoài đồng đôla, vàng cũng sẽ là kênh trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư trong năm 2023”.

Mặc dù giá vàng đã giảm 4% từ đầu năm đến nay, nhưng kim loại quý vẫn an toàn hơn so với các tài sản khác. Theo số liệu mới nhất do Hội đồng vàng thế giới vừa công bố cho thấy lượng mua vàng của Ngân hàng Trung ương đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong quý 3-2022. Nhu cầu nắm giữ vàng của các Ngân hàng Trung ương chiếm 10-15% tổng nhu cầu vàng toàn cầu".

T.LINH