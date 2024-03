Giá vàng thế giới đột ngột xuống dốc vì lý do này

(PLO)-Giá vàng thế giới chạm mức 2.160 USD/ounce, tương đương 64,8 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Phiên giao dịch hôm nay (13-3), giá vàng thế giới chạm mức 2.160 USD/ounce, tương đương 64,8 triệu đồng/lượng. Mặc dù đã mất 800.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua nhưng mức giá này vẫn rất cao.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm vì Mỹ mới công bố chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ trở lại.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 0,4% so với tháng 1. Điều này cho thấy lạm phát Mỹ ấm hơn một chút so với kỳ vọng nên đã làm mờ triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng lên từ yếu tố này. Điều này đã dẫn đến việc giá vàng giảm nhẹ.

Ông Aakash Doshi, Giám đốc phụ trách kinh doanh hàng hóa khu vực Bắc Mỹ Ngân hàng Citi Research cho biết, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có sức mạnh nhất định và sẽ ổn định quanh mức 2.100 USD/ounce (63 triệu đồng/lượng) và sẽ vượt qua mức 2.200 USD/ounce (tương đương 66 triệu đồng/lượng) vào cuối quý II năm nay.

Hôm nay (13-3), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 69,30 và 81,80 triệu đồng/lượng.

PHƯƠNG MINH