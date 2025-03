Tài khoản siêu lợi suất VIB – Giải pháp kiếm tiền ngay cả khi bạn đang ngủ 10/03/2025 11:33

Nổi bật và tạo sóng gần đây là tài khoản Siêu Lợi Suất từ Ngân hàng Quốc tế (VIB), chỉ cần kích hoạt tính năng này trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB, bạn có thể tận hưởng cảm giác an tâm khi tài khoản của mình không ngừng sinh lời – ngay cả khi bạn đang say giấc.

Tư duy tài chính mới: Tiền tự vận động sinh lời cả khi bạn đang ngủ

Theo Báo cáo Xu hướng Tài chính Financial Trends Report 2023 của Decision Lab, 50% người Việt tham gia khảo sát cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là tiết kiệm để phòng ngừa những khó khăn bất ngờ, trong khi 48% nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình trong tình huống khẩn cấp. Đáng chú ý, tỷ lệ người lựa chọn các sản phẩm tài chính để gia tăng thu nhập thụ động tăng đáng kể so với các năm trước. Điều này cho thấy nhu cầu xây dựng một nền tảng tài chính bền vững không chỉ dừng lại ở việc tích lũy mà còn mở rộng sang việc tìm kiếm các cơ hội sinh lời hiệu quả.

Với sự phát triển của công nghệ, những công cụ có khả năng tối ưu hóa dòng tiền ngày càng trở nên gần gũi hơn. Đặc biệt với ứng dụng ngân hàng, công nghệ đang chứng minh khả năng phá bỏ nhiều rào cản, đưa các giải pháp tài chính thông minh đến tay từng cá nhân, thậm chí hoạt động ngay cả khi mọi người đang ngủ, và không nhất thiết phải là chuyên gia thì mới có thể sử dụng.

Siêu Lợi Suất VIB: Tiền nhàn rỗi cũng có thể sinh ra tiền

Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho xu hướng này là sự thay đổi trong chính các dịch vụ tài chính cơ bản mà hầu như ai cũng sử dụng – tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Giải pháp đang được quan tâm gần đây là tài khoản siêu lợi suất từ VIB. Đây là một siêu tính năng trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB, cho phép khách hàng tối ưu hóa số tiền nhàn rỗi liên tục mỗi ngày với mức lợi suất 2,5%/năm đến 4,3%/năm, có thể nói là đáng lưu ý nhất hiện nay.

Cơ chế của siêu lợi suất được thiết kế đơn giản, dựa trên sự kết nối giữa tài khoản thanh toán và tài khoản siêu lợi suất, tạo nên điểm nổi bật là vừa giúp người dùng linh hoạt chi tiêu mà số dư nhàn rỗi thì vẫn có thể sinh lời mỗi ngày. Sản phẩm này khác với tiết kiệm và không yêu cầu kỳ hạn cố định như các hình thức tiết kiệm.

Trước đây, khi chưa có nhiều khái niệm hay giải pháp về đầu tư sinh lời, người dùng thường chọn gửi tiết kiệm có kỳ hạn cố định, lãi suất cố định. Còn hiện nay, nguồn thu nhập của một người có thể đến từ nhiều nơi, và các khoản đầu ra như chi tiêu, đầu tư kinh doanh cũng rất đa dạng. Ngân sách cho các “ngăn” này không cố định, mà biến đổi liên tục khiến bài toán tài chính không hề đơn giản. Chẳng hạn, một cặp vợ chồng có 2 con nhỏ, vừa là nhân viên văn phòng vừa kinh doanh online. Đầu tháng, họ có thể có đến 200 triệu đồng nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán, nhưng thêm vài ngày tới, 1 tuần hay nửa tháng tới, họ sẽ phải chi cho học phí của con cái, chi phí sinh hoạt, hoặc để nhập hàng về kinh doanh, vậy làm cách nào để số tiền 200 triệu đó vẫn có thể sinh lời trong khoảng thời gian ngắn ấy.

Chị Phương Nhi (29 tuổi, Hà Nam) chia sẻ: “Vợ chồng tôi không rành về tài chính, ngoài làm công việc hành chính còn có thêm công việc kinh doanh online nho nhỏ. Nhờ đó, chúng tôi có nhiều nguồn thu hơn, giúp trang trải cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng cũng vì vậy mà lựa chọn gửi tiền ra sao cũng hết sức đau đầu. Gửi kỳ hạn dài thì mới có lãi suất tốt, nhưng chúng tôi không thể khóa tiền lâu bởi có thể dùng đến bất cứ lúc nào. Còn để tiền trong tài khoản thanh toán thì lãi suất gần như không đáng kể, cảm giác như để tiền nằm đó là lãng phí”.

Khi biết đến Siêu Lợi Suất qua ứng dụng MyVIB, chị Phương Nhi đã thử kích hoạt ngay. “Tôi chọn giữ lại số dư 10 triệu để chi tiêu thanh toán, phần tiền vượt trên 10 triệu tự động chuyển sang sinh lời và nhận lợi suất đều mỗi ngày mà vẫn có thể rút bất cứ khi nào có việc cần chi phí”.

Đối với những người như vợ chồng chị Phương Nhi, tài khoản Siêu Lợi Suất không chỉ là một sản phẩm tài chính mà còn là công cụ giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. Họ giờ đây có thể tận dụng tối đa dòng tiền nhàn rỗi mà không cần thay đổi thói quen quản lý tài chính hàng ngày. Mỗi sáng mở ứng dụng MyVIB, chị Nhi đều thấy lợi suất tăng lên rõ ràng, minh bạch, mang lại cảm giác an tâm và hài lòng.