Giá vàng thế giới lập kỷ lục, vàng nhẫn trong nước cao chưa từng thấy 20/08/2024 09:02

Chuyên gia tại ngân hàng UBS, ông Giovanni Staunovo dự báo giá vàng thế giới có thể tăng cao hơn nữa trong những tháng tới, nhiều khả năng có thể chạm mốc 2.600USD/ounce vào thời điểm cuối năm nay - Ảnh: NGỌC DIỆP

Làn sóng chốt lời ngăn giá vàng thế giới tăng

Yếu tố chính khiến giá vàng thế giới không thể tăng cao hơn được nữa chính là việc nhiều nhà đầu tư chốt lời sau khi giá vàng tăng rất mạnh từ những phiên liền trước. Đồng thời nhiều nhà đầu tư muốn đóng trạng thái mua bán trước thềm bài phát biểu quan trọng của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này. Ngoài ra họ có tâm lý phòng ngự trước những diễn biến tại khu vực Trung Đông.

Giám đốc bộ phận phái sinh tại tại quỹ High Ridge Futures, ông David Meger, nhận xét: “Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chứng kiến thị trường vàng có những sự điều chỉnh bởi nhiều nhà đầu tư có thể thất vọng nếu Fed chỉ nói đến hạ lãi suất 0,25% chứ không nói đến điều chỉnh lãi suất 0,5%”.

Kết quả khảo sát gần đây thực hiện bởi CME FedWatch Tool cho thấy khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9-2024 ước tính khoảng 77,5%.

Sự quan tâm của giới đầu tư đồng thời cũng dành cho biên bản cuộc họp chính sách của Fed cũng như bài phát biểu của chủ tịch Fed tại Jackson Hole.

Chuyên gia phân tích kỹ thuật thị trường vàng, ông Wang Tao, dự báo giá vàng thế giới có thể rơi vào ngưỡng 2.479 đến 2.487USD/ounce.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia có quan điểm khác. Chuyên gia tại ngân hàng UBS, ông Giovanni Staunovo dự báo giá vàng thế giới có thể tăng cao hơn nữa trong những tháng tới, nhiều khả năng có thể chạm mốc 2.600USD/ounce vào thời điểm cuối năm nay. Sự chú ý của thị trường sẽ dồn vào các đợt hạ lãi suất của chủ tịch Fed.

Chuyên gia phân tích đầu tư tại tổ chức XM, ông Achilleas Georgolopoulos, nhận định nhu cầu vàng sẽ vẫn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel-Iran-Hamas gia tăng.

Giá vàng nhẫn lên cao chưa từng thấy, đôla tự do hạ nhiệt

Tại thị trường trong nước, diễn biến quan trọng nhất đầu tuần chính là việc giá vàng nhẫn tại thị trường trong nước lên cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 76,8 – 78,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại tập đoàn DOJI giá vàng nhẫn ở mức mức 77,0-78,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và PNJ lần lượt niêm yết 77,08-78,38 triệu đồng/lượng và 77-78,4 triệu đồng/lượng.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn đã tăng 15,5 triệu đồng/lượng, tương đương tăng gần 25%, mức tăng vượt vàng miếng nếu so ở thời điểm đạt đỉnh hơn 90 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 78,00 – 80,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng miếng SJC được dự báo sẽ sớm điều chỉnh tăng bởi giá vàng thế giới không ngừng tăng mạnh trong những phiên gần đây. Giá vàng thế giới quy đổi khoảng 76,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường đôla tự do, tỷ giá tự do bắt đầu rơi mạnh trong hơn một tháng gần đây, đặc biệt từ cuối tuần trước. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng xác lập cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn 600-610 đồng, tương đương mức giảm khoảng 2,3%. Ở mức giá của hiện tại, tỷ giá đồng USD thấp nhất tính từ đầu tháng 3-2024.

Tỷ gá đồng USD trên thị trường tự do ở mức 25.380-25.390 đồng Việt Nam/USD.