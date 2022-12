Giá xăng giảm xuống mức 20.000 đồng/lít

(PLO)- Cơ quan điều hành đưa ra quyết định giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21-12. Giá xăng A95 về mức hơn 20.000 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa ra thông báo về kỳ điều hành giá xăng dầu từ ngày 21-12. Theo đó, liên bộ quyết định giảm giá các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, từ 15 giờ ngày 21-12, xăng E5 không cao hơn 19.975, giảm 371 đồng/lít so với giá hiện hành; Giá xăng A95 không cao hơn 20.707 đồng/lít, giảm 493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.601 đồng/lít, giảm 69 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Dầu hỏa không cao hơn 21.836 đồng/lít, giảm 65 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Dầu madut 180CST 3.5S không cao hơn 12.863 đồng/kg , giảm 153 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Đồng thời, cơ quan điều hành cũng cho phép trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 ở mức 300 đồng/lít, xăng A95 ở mức 400 đồng/lít, dầu diesel ở mức 800 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít, dầu madut ở mức 500 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, mặc dù giá thế giới của mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa tăng nhưng do tỉ giá USD/VND giảm nên giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu đều giảm.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 và xăng khoáng A95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường.

TRÀ PHƯƠNG