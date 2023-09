Giá xăng tăng mạnh, A95 tiến sát 26.000 đồng/lít

(PLO)- Kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay được thực hiện muộn hơn so với thông thường vì Liên bộ Tài chính - Công Thương phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều nay, 21-9, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay được thực hiện muộn hơn so với thông thường. Lý do vì phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, thời gian áp dụng được thực hiện từ 16 giờ chiều cùng ngày, thay vì 15 giờ như mọi lần.

Kỳ này, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng hàng loạt. Theo đó, mỗi lít xăng E5 tăng thêm 726 đồng, giá mới là 24.197 đồng/lít; xăng A95 tăng 877 đồng/lít, giá mới là 25.748 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng tăng 539 đồng/lít, giá mới là 23.594 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 23.816 đồng/lít, tăng 628 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Kỳ này, nhà điều hành không yêu cầu trích lập vào quỹ mà chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng, trừ dầu mazut, ở mức 300 đồng/lít.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá là 107,950 USD/thùng để pha chế xăng E5; 114,028 USD/thùng dầu pha chế xăng A95; 124,059 USD/thùng dầu diesel.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, hiện số dư quỹ bình ổn xăng dầu đang còn khoảng hơn 7.000 tỉ đồng.

