Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cung cấp xăng dầu trở lại

(PLO)- Việt Nam đã đạt được bước tiến dài và rất căn bản trong tự do kinh doanh. Người dân và doanh nghiệp (DN) đã có quyền tự do kinh doanh trong những nghề mà luật không cấm. Tuy vậy, vẫn còn không ít dư địa mở rộng và phát triển hơn nữa quyền tự do kinh doanh.