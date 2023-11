Sáng nay 6-11, người dân và Chính quyền địa phương xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã phối hợp giải cứu bé gái 4 tuổi bị cha nuôi đánh đập tàn bạo. Hiện, bé gái đã được tiếp cận chăm sóc, dù người nhà vẫn chưa chịu cho Đội tình nguyện đưa bé đi sơ sở y tế, nhưng tình trạng nguy hiểm đã không còn.

Tình nguyện viên của xã Tân Trung đang xem xét các vết thương trên người bé Nhã Thi. Ảnh: TRẦN VŨ

Có mặt tại nơi xảy ra sự việc, lúc 8 giờ 10 phút sáng cùng ngày, phóng viên PLO chứng kiến vài chục người dân và cán bộ xã, đội tình nguyện viên của xã Tân Trung đã tiếp cận bé gái. Cha bé gái là ông Trần Minh Bắc đã bị Công an mời đi lên trụ sở công an xã để cho lời khai. Tại trụ sở Công an xã, phóng viên cũng nhìn thấy ông Bắc đang ngồi trả lời các câu hỏi của Công an xã Tân Trung.

Vài chục người dân địa phương đã đến xem và hỗ trợ chính quyền giải thoát cho cháu bé bị đánh đập dã man. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Văn Thanh Việt, Phó chủ tịch xã Tân Trung thông tin ban đầu: "Khi nghe bà con báo về trường hợp bé gái nghi bị bạo hành, lãnh đạo xã lập tức chỉ đạo Công an xã và đội tình nguyện viên của xã đến ngay nơi xảy ra sự việc. Hiện cháu bé đã an toàn, người bị tình nghi đánh đập cháu bé đang làm việc và cho lời khai với công an xã".

Trả lời phóng viên về hướng chỉ đạo của UBND xã, ông Việt khẳng định sẽ quyết liệt bảo vệ cháu bé, xử lý người nghi đánh đập gây ra thương tích cho bé theo đúng quy định pháp luật.

Bé Nhã Thi bị thương tích nhiều nơi trên mặt và tay chân. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo ghi nhận, lúc mọi người tiếp cận, mặt bé gái sưng húp ở vùng trán và mắt, môi dập, tay chân còn nhiều vết thương mới.

Chị T. người đã phát hiện bé gái bị hành hạ đánh đập kể với phóng viên PLO: "Tôi ở phía sau nhà ông Bắc. Chiều hôm qua tôi nghe bé bị đánh đập hành hạ dã man. Không chịu nổi, tôi đã báo bà con và chính quyền để cùng giải cứu bé".

Theo người dân kể lại, từ rạng sáng, nhiều người dân đã đến nhà ông Bắc, ấp Trung Can, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, ban đầu ông Bắc đóng cửa, không cho mọi người tiếp cận cháu bé. Mọi người báo chính quyền xã và khi Công an và cán bộ xã đến vận động thì ông Bắc mới mở cửa.

Đông đảo người dân địa phương đến gần nhà của ông Bắc để hỗ trợ giải cứu bé Thi. Ảnh: TRẦN VŨ.

Một người phụ nữ là mẹ nuôi bé không cho quay phim và không trả lời phỏng vấn của phóng viên, chỉ nói rằng bé gái là con nuôi của mình ở Phú Quốc, tên Nhã Thi. Chị này không nói tuổi bé gái và cho biết mình đang bị bệnh di chứng của một vụ tai biến.

Những người dân ở lân cận cho biết vợ chồng ông Bắc thường đi làm ăn ở Phú Quốc và đem đứa bé theo. Thỉnh thoảng mới về quê. Các nhân chứng cũng xác nhận bé gái bị đánh đập khi ông Bắc say rượu. Còn việc bé có bị hành hạ lâu dài hay đây là một vụ đột xuất, người dân không nắm được thông tin này.

PLO.VN tiếp tục bám sự việc để thông tin đến bạn đọc.

Trần Vũ