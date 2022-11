Giải cứu cháu bé bị cha mẹ tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày

(PLO)- Cơ quan công an đã giải cứu thành công cháu bé bị bố mẹ mắc bệnh tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày.

Chiều 29-11, Công an xã Chư Kbô cho biết công an xã phối hợp cùng Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) giải cứu thành công cháu M (11 tuổi, ngụ xã Chư Kbô) bị cha mẹ tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày.

Lực lượng công an cho hay cha mẹ cháu M là anh H và chị N đều bị bệnh tâm thần.

Hai người này sống khép kín trong nhà và không tiếp xúc với ai.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Krông Búk đã cử lực lượng phối hợp cùng Công an xã Chư Kbô khống chế hai vợ chồng và giải cứu thành công cháu M.

Hiện nay cháu bé đã được an toàn, sức khỏe ổn định và được bàn giao cho người thân chăm sóc.

Lực lượng chức năng đã đưa anh H và chị N lên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để điều trị.

VŨ LONG