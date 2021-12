Sống hết mình với nghiệp diễn Hồ Xuân Trúc bộc bạch mình may mắn đến với nghề diễn như một cơ duyên, đến đã khó, nuôi dưỡng đam mê càng khó hơn giữa mảnh đất Sài Gòn vừa có hoa, vừa có lệ. Trúc gặp may mắn nữa trong “lò” đào tạo của nghệ sĩ Hồng Vân, học hỏi từ những bậc tiền bối lão luyện, như thầy NSND Việt Anh chủ nhiệm lớp nâng cao. Gần cả năm trời ròng rã xa sân khấu do tác động nghiệt ngã của dịch COVID-19, Trúc không ngại ngùng làm bất cứ việc gì mưu sinh, từ tham gia hội nấu ăn cho bệnh nhân F0, bán hàng điện máy… chỉ sợ giẫm chân tại chỗ. Nhưng thêm một may mắn nữa, Trúc vừa đi. Cô gái Cà Mau đồng hành với kênh Việt Anh Channel đã bấm máy những tiểu phẩm về chuyện và người tử tế, dưới sự đạo diễn khó tính của nghệ sĩ Ngọc Tưởng, chờ ngày lành tháng tốt ra mắt khán giả trên các nền tảng mạng xã hội. Hồ Xuân Trúc đã học, và đang đi đôi với hành. Thầy dạy gì, Trúc nhớ nhiều…