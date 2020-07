Huyền My, Mỹ Linh khoe dáng gợi cảm, Thúy Nga bị đồn qua đời

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Phan Thị Mơ, á hậu Huyền My khoe dáng

Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My đang du lịch nghỉ dưỡng tại Cát Bà, Hải Phòng.

Huyền My khoe vóc dáng nóng bỏng với trang phục bịkini. Á hậu thả thính: "Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Anh đang say nắng hay là say My?".

Tối 3-7, hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh trổ tài làm MC tại chương trình "Giữ trọn ước mơ".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khóe khoe dáng trong đầm màu đỏ nổi bật.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên các em học sinh tại chương trình trao tặng gần hai triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2020-2021.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới Phan Thị Mơ tham gia “Hội thảo kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”. Nàng hậu khoe làn da trắng trong chiếc đầm lệch vai.

Phan Thị Mơ là đại sứ của chương trình cùng với hơn 150 khách mời trong lĩnh vực du lịch thảo luận về việc kích cầu, kết nối du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với TP.HCM, sớm phục hồi ngành du lịch sau dịch bệnh COVID-19.

Cô chia sẻ: “Là một người con của vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long, hơn ai hết Mơ mong tình hình du lịch sớm trở lại như cũ, để người dân có cuộc sống khá hơn và kinh tế ổn định”.

Hoa hậu Kỳ Duyên tạo dáng trong khi đang ăn quýt.

Chi Pu thả dáng nàng tiên cá bên bãi biển, khoe dáng gợi cảm khi có chuyến đi biển cùng hội bạn mới.

Dạo gần đây Chi Pu thường xuyên khoe dáng nóng bỏng được nhiều người khen ngợi.

Băng Di khoe thân hình săn chắc, da nâu khỏe khoắn.

Midu bất ngờ khoe ảnh mặc bikini nóng bỏng cách đây 10 năm. Cô viết trên trang cá nhân dí dỏm: "10 năm trước đi biển chụp tấm hình. 10 năm sau đợi đủ tuổi rồi mới dám chia sẻ".

Danh hài Thúy Nga bị đồn qua đời

Danh hài Thúy Nga chia sẻ cô mệt mỏi vì bị tung tin đồn thất thiệt trong thời gian dài nghỉ ở nhà vì COVID-19.

Năm ngoái nữ danh hài cũng bịị đồn qua đời, cô bức xúc cho rằng: “Tôi biết họ dùng tên tuổi của mình câu view nhưng cũng không nên bất chấp như thế".

Tuy nhiên năm nay cô cũng bị đồn ác ý, trên trang cá nhân nữ danh hài đã chia sẻ hóm hỉnh: "Sáng giờ có mấy người nhắn tin hỏi thăm coi thực sự em chết chưa, vì ngày nay trên các kênh YouTube họ báo Thúy Nga đã chết tại Mỹ và gia tài để lại một triệu đô luôn nha... Cứ lâu lâu lại bị đồn chết miết... vui hết biết!".