Lady Gaga ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng

Mới đây, nữ chủ nhân bản hit "Born this way" đã cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Haus Laboratories, được đặt theo tên đội ngũ sáng tạo Haus of Gaga của cô.

Gaga không phải là nữ ca sĩ duy nhất nhìn thấy tiềm năng của ngành công nghiệp làm đẹp. Trước đó, Rihanna cũng đã vô cùng thành công với dòng thương hiệu Fenty Beauty được sáng lập vào tháng 9-2017 và hiện trở thành một đế chế được các tín đồ làm đẹp khắp thế giới ưa chuộng.

Các sản phẩm đầu tiên từ Haus Laboratories bao gồm son bóng, bút kẻ mắt, phấn mắt sẽ được pre-order trước từ ngày 15-7 sắp tới. Theo trang Business of Fashion, nữ ca sĩ đã chọn Amazon làm nhà bán lẻ với giá 49 USD trọn bộ ba sản phẩm nói trên.



Hình ảnh quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm Haus Laboratories.

Để quảng bá cho thương hiệu của mình, cô đã có những dòng chia sẻ trên mạng xã hội: "Lúc còn trẻ, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân xinh đẹp. Khi cố gắng tìm kiếm cảm giác về vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài, tôi phát hiện ra sức mạnh của trang điểm. Tôi nhớ cách mẹ mỗi buổi sáng luôn trang điểm, phủ lớp make-up lên gương mặt, để rồi bà trở thành một con người mạnh mẽ như cái cách bà cần mẫn, chăm chỉ trong công việc vậy. Đó là lý do tôi muốn trải nghiệm bản thân vào thế giới này, để có được sự mạnh mẽ như chính mẹ tôi".