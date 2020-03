Mỹ nhân nhóm Ngẫu Nhiên 20 năm trước và bây giờ

Chung Vũ Thanh Uyên là gương mặt quen thuộc của sàn diễn, bìa báo, tạp chí… những năm 1990. Cô sinh năm 1976 và từng đoạt giải á hậu cuộc thi Hoa hậu Áo dài 1995 (cuộc thi này Đàm Lưu Ly đăng quang hoa hậu). Cô cùng diễn viên Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi và Minh Anh lập thành nhóm tứ ca Ngẫu Nhiên. Tên nhóm do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt.

Doanh nhân Chung Vũ Thanh Uyên hiện tại. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Từ nhóm nhạc, cô hoạt động nhiều hơn trong lĩnh vực giải trí nhưng đến năm 2000 cô quyết định du học ngành tài chính. “Dù theo giải trí 13 năm, từ năm tôi 14 tuổi, đó là công việc nuôi được gia đình tôi thuở đó, mình có nhiều cơ hội nhưng lại không phải đam mê của mình. Đó là lý do chính tôi từ giã giải trí và quyết định du học ngành mình yêu thích” - người đẹp Thanh Uyên nói.

Cô muốn trở về Việt Nam cho những hoạt động giúp phụ nữ hiểu rõ về độc lập tài chính cá nhân. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sau khi du học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp và dịch vụ tài chính (đại học bang San Francisco, Mỹ), cô làm việc và khá thành công trong những tập đoàn tài chính lớn ở Hong Kong, Singapore. Từ năm 2019, Chung Vũ Thanh Uyên quyết định trở về Việt Nam cùng chồng (doanh nhân Singapore) và bắt đầu những dự án hỗ trợ cho phụ nữ Việt ngày nay.

Cô cũng là một người tham gia nhiều hoạt động giải cứu động vật. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“Có thể trở về là một ngã rẽ như thuở 18 năm trước tôi từ giã showbiz. Bởi suốt gần 20 xa quê, tôi có cuộc sống với công việc yêu thích, hài lòng với hôn nhân cùng ông xã, cha mẹ khỏe mạnh và mình đã lo được cho gia đình… Nhưng trong tôi thôi thúc một câu chuyện mình sẽ làm gì trong năm, mười năm tới cho chính mình, cho những người phụ nữ Việt Nam vốn nhiều chịu đựng?” - người đẹp Thanh Uyên chia sẻ.

Chung Vũ Thanh Uyên đã đem chương trình cộng đồng The New Savvy về Việt Nam. The New Savvy do Anna Vanessa Haotanto (Singapore) thành lập. Anna được xem là triệu phú USD tự thân của Singapore trước 30 tuổi. The New Savvy với mục tiêu hướng đến việc giúp phụ nữ độc lập quản lý tài chính bằng chính năng lực, công việc của mình. Hiện chương trình đã thực hiện khá thành công ở Singapore, Hong Kong, Ấn Độ, Philippines và mới nhất là Việt Nam với gương mặt Chung Vũ Thanh Uyên.

