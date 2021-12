Buổi tuyển chọn diễn viên cho vở kịch lớn Lôi Vũ, ông thầy già Việt Anh khó tính lim dim mắt bảo các học trò ở sân khấu Hồng Vân… thích gì diễn nấy. Mấy chục bạn trẻ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau lo lắng. Cuộc thi nhỏ cứ trôi đi, NSND Việt Anh thỉnh thoảng mở to mắt ra chọn ai vào vai diễn nào, như đo ni đóng giày.

Đến lượt Vân An, ông thầy nghe giọng Bắc thánh thót, lạ quá! Ông bắt Vân An diễn một tiểu phẩm khác. Cô gái Hà Nội vào ngay vai Lý Chiêu Hoàng. Giữa chừng, thầy Việt Anh nói lớn: “Em đóng vai Phồn Y”.



Cô gái Hà Nội sắc sảo trong vai Phồn Y của vở kịch nổi tiếng Lôi Vũ.

Đêm diễn tốt nghiệp lớp diễn viên nâng cao, Phồn Y của cô gái nhỏ nhắn mà sắc sảo Vân An làm rung động cả sân khấu. Giọng Bắc độc đáo của Vân An trong Lôi Vũ vừa duy nhất lạ, vừa quen của tiền bối Minh Trang hơn 30 năm trước nổi tiếng hơn, từ vai diễn Phồn Y thú vị vừa có thanh vừa có sắc.

Cứ ngỡ Vân An vào nghề nhẹ nhàng từ cái lối diễn gần gũi như hơi thở ấy, nhưng ít ai biết cô bé từng tốt nghiệp Cao đẳng sân khấu Hà Nội và đoạt giải Tài năng trẻ của trường. Con đường đến trường nghệ thuật của Vân An cũng lạ lùng, là cái duyên ngầm chỉ có thể lý giải bằng niềm đam mê da diết. Duyên kỳ ngộ đến trong một lần trường cấp 3 của Vân An cho các học sinh đi xem kịch như môn học ngoại khóa.



Vân An trong loạt tiểu phẩm Chuyện Tử Tế cùng nghệ sĩ gạo cội Ngọc Tưởng.

Vân An nhớ mãi lần đó cùng bạn bè xem vở “Những người con Hà Nội” tại Nhà Hát kịch Hà Nội và cô bé xinh xắn có khuôn mặt ưu nhìn và đôi mắt biết cười bén duyên với sân khấu như một tình yêu sét đánh.

“Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, em một mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Em muốn khám phá miền đất mới và thử thách mình” – Vân An chia sẻ. “Em nghĩ sân khấu và phim trường có một sự sàng lọc rất khắc nghiệt, mình cứ an phận, thỏa mãn với những gì đã làm, thiếu sự học hỏi và bồi đắp từng ngày, giẫm chân tại chỗ cũng là một bước lùi. Em thì muốn đi chậm mà chắc, nỗ lực tự thân trên chính đôi chân của mình. Kiến tha lâu thì đầy tổ, phải không anh?”.



Cô bé 23 tuổi lúc hồn nhiên, tinh nghịch...



... khi nhập tâm trong lớp diễn thất tình đau khổ, dù chưa có mảnh tình vắt vai nào.

Từ ngày ra trường với vở “Chuyện lạ giữa Trần gian” trong vai nữ chính Ngân, cô bé Hà Nội thử sức mình trong hàng chục lớp diễn lớn nhỏ khác nhau giữa làng nghệ thuật Sài Gòn. Mỗi ngày, mỗi vai diễn mới lạ cho Vân An những xúc cảm và chiêm nghiệm về mọi mặt xã hội nhiều hơn.

“Vẻ đẹp của sân khấu làm em say đắm, là thứ cảm xúc nhân vật em chắt chiu nuôi dưỡng qua từng lớp diễn. Chưa từng có một ngày nào em thôi nghĩ đến việc làm mới mình hơn trong nghề. Sân khấu với em là một thánh đường nghệ thuật mà mình là một con chiên ngoan đạo, có dịp cất lên tiếng nói của tình yêu thương, của một trái tim đồng cảm với từng thân phận trong vai diễn, và làm cho cuộc sống đẹp hơn. Em rất trân trọng và yêu những lúc được diễn! Mình không phụ nghề, thì nghề không phụ mình, phải không anh?” – Cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ thường kết thúc một đoạn tâm sự bằng một câu hỏi, như đã trả lời!



Vân An hóa thân diễn viên múa trong Bạch Xà Truyện...



... và nữ chính Ngân lột tả tâm trạng giàu cảm xúc của "Chuyện lạ giữa trần gian".

Vân An kể khi vào Sài Gòn, may mắn nhất của mình là học với thầy – NSND Việt Anh. Ban đầu, Vân An đăng ký học khóa 14 ở sân khấu kịch Hồng Vân, dẫu đã tốt nghiệp trường nghệ thuật ngoài Bắc nhưng vì muốn học hỏi thêm về sân khấu trong Nam, với những mối đặc thù khác nhau.

“Thầy Việt Anh rất nghiêm nghị, tận tâm với nghề và cũng quan tâm sát sao đến từng học trò trong lớp. Khi nghe em giới thiệu bản thân, thầy đã nói giúp cho em lên lớp Nâng Cao 1, là lớp chọn lọc các bạn diễn trong sân khấu. Sau này, khi đã tốt nghiệp, em luôn cảm thấy là học trò của thầy là một diễm phúc của em. Không chỉ thầy cho em xuất hiện một vai nhớ đời trong Lôi Vũ, mà giờ đây, thầy còn giúp em là một thành viên ở Việt Anh Channel. Đây là một cái duyên hiếm có trong nghề nghiệp, phải không anh?” – Vân An nhỏ nhẹ với thói quen của một câu hỏi, như đã trả lời.



Diễn viên trẻ đầy triển vọng của Việt Anh channel.