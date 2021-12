Tối 4-12, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt khi giành ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Miss Grand International 2021.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều hoa hậu người đẹp đã đăng tải bài viết chúc mừng thành tích tuyệt vời của Thuỳ Tiên.

Theo đó, ngay khi Thuỳ Tiên vừa được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021, trên trang cá nhân Hoa hậu H'hen Niê đã nhanh chóng đăng tải dòng trạng thái để chúc mừng đàn em.



Hoa hậu H'Hen Niê chúc mừng thành tích đáng ngưỡng mộ của Thuỳ Tiên. Ảnh: FBNV



Hoa hậu Khánh Vân dành lời khen cũng như chúc mừng thành tích của Thuỳ Tiên.



Đối với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, dù người đẹp đang tham dự Miss World 2021 nhưng vẫn không quên gửi lời chúc mừng tới đại diện Việt Nam tại Miss Grand.



Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Không biết nói gì nữa, vương miệng là của em rồi".



Hoa hậu Tiểu Vy cũng bày tỏ xúc động và gửi lời chúc mừng đến đàn chị: "Trời ơi, tất cả mọi người gào thét mún khóc chị Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên ơi. Quá giỏi luôn rồi chị ơi. You did it!!! Miss Grand International 2021".



Với hoa hậu Phạm Hương, ngoài lời chúc mừng đến đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2021, người đẹp cũng thấy tự hào khi từng có một phần thanh xuân sống trong khoảnh khắc ấy. Bên cạnh đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cũng không quên gửi lời động viên đến Đỗ Hà và Kim Duyên.



Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thuỳ Linh cũng gửi lời chúc mừng đến đàn chị.



Hoa hậu Ngọc Hân đã chia sẻ những cảm xúc và gửi lời chúc mừng mừng khi Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand International 2021. Bên cạnh đó, Ngọc Hân cũng nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ với Thùy Tiên.



Á hậu Tường San thể hiện sự xúc động trước thành tích của Thùy Tiên.



Á hậu Thúy Vân bày tỏ sự tự hào về những điều Thuỳ Tiên đã làm được và chúc mừng thành tích của người đẹp tại Miss Grand International 2021.



Á hậu Thúy An bày tỏ: "Ôi chúc mừng em gái Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên em giỏi quá bé ơi, phá kỷ lục Việt Nam, mọi sự cố gắng của em từ bé đến giờ đã thành hiện thật. Sắp tới đón các chị qua Thái chơi cùng em nhe bé. Có lẽ ngày này là ngày vui nhỉ, năm trước đúng ngày này thì là tiệc độc thân mình vui hết nấc. Còn năm nay thì ngày vui tự hào không thể diễn tả, chắc năm sau sẽ tiếp là ngày vui đây".



Á hậu Phương Anh bày tỏ sự vui mừng trước kỳ tích của Thuỳ Tiên tại Miss Grand International 2021.



Á hậu Phương Nga cũng vô cùng phấn khích khi chia sẻ lại clip cô xem qua màn hình nhỏ giây phút xướng tên đăng quang của Thùy Tiên.



Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh viết: “Thật sự xúc động trước chiến thắng lịch sử này. Tự hào Việt Nam. Cảm ơn Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vì đã làm nên lịch sử quá xứng đáng. Xem từng câu trả lời mà nổi da gà”.

Ngay sau đêm chung kết Miss Grand International 2021 kết thúc, Thùy Tiên cũng đã chia sẻ cảm xúc và gửi lời cám ơn của cô trên mạng xã hội sau khi giành vương miện.

Hoa hậu 23 tuổi chia sẻ: "Quá nhiều cảm xúc vỡ oà trong Tiên lúc này, bao nhiêu lời cảm ơn chắc chắn sẽ không đủ, Tiên xin dành tặng chiếc vương miện này cho tất cả khán giả Việt Nam. Cảm ơn những lời yêu thương cũng như những lời góp ý. Hôm nay, giấc mơ đã thành hiện thực và Tiên muốn nói rằng nếu bạn có ước mơ hãy can đảm và hết mình theo đuổi nó. Tiên đã làm được, bạn cũng sẽ làm được".



Thuỳ Tiên đăng tải bài viết sau khi đăng quang Hoa hậu Miss Grand International 2021. Ảnh: FBNV

Ngoài ra nhiều nghệ sĩ như diễn viên Quốc Trường, Lan Ngọc, MC Nguyên Khang, Diệu Nhi.... cũng gửi lời chúc mừng đến kỳ tích mà Thuỳ Tiên đã làm được tại Miss Grand International 2021.