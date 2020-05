Tiểu Vy khoe bộ ảnh mới cùng tóc ngắn cá tính

Sau khi đảm nhận nhân vật nữ chính trong MV mới của Erik, Hoa hậu Tiểu Vy đã nhận được rất nhiều lời khen có cánh từ ekip lẫn khán giả những ngày vừa qua.

Mặc dù lần đầu thử sức với vai trò mới nhưng cô nàng vẫn để lại dấu ấn bởi vẻ đẹp không góc chết cùng khả năng nhập vai đầy xuất thần của mình.

Tiểu Vy khoe tạo hình khác lạ sau khi trở thành nữ thần MV của Erik. Ảnh: Nhân vật cung cấp



Mới đây, nàng hậu lại tiếp tục “ghi điểm” trong mắt khán giả khi bất ngờ tung ra bộ ảnh mới khẳng định được sự trưởng thành trong phong cách của cô.

Không khó để nhận ra nàng Hoa hậu xứ Quảng với gương mặt thần thái nổi bật cùng với mái tóc pixie phá cách.

Xuất hiện trong tạo hình mới đầy mê hoặc người xem bởi phong cách riêng biệt, Tiểu Vy thể hiện được sự mềm mại nhưng vẫn toát lên nguồn năng lượng tự do, phóng khoáng.

Ngọn lửa nữ quyền còn bùng lên trong từng khung hình với mái tóc ngắn vốn dĩ là đặc trưng của cánh đàn ông lại được kết hợp với những bộ cánh gợi cảm.

Cô đã phá bỏ mọi rào cản để truyền tải thông điệp giải phóng phụ nữ khỏi những gò bó và định kiến xã hội.

Bộ ảnh mới khẳng định nữ quyền của Hoa hậu Tiểu Vy.



Những chiếc đầm ôm sát, cắt xén tinh tế trên trang phục của nhà thiết kế Chung Thanh Phong đã giúp Tiểu Vy khoe trọn vẹn thân hình cân đối.

Những đường cong nóng bỏng trên cơ thể, đôi vai trần hết sức gợi cảm cùng với thiết kế xẻ cao tinh tế đã làm nổi bật lên đôi chân dài quyến rũ của cô nàng.

Bên cạnh đó, tông trang điểm cũng đã tôn lên các đường nét hoàn hảo trên gương mặt của nàng Hoa hậu.

Không thể phủ nhận được rằng Tiểu Vy là mỹ nhân có gương mặt tỉ lệ vàng đẹp nhất giới Hoa hậu Việt Nam.

Tiểu Vy với gương mặt “Best Face of The year” xuất thần cùng tóc ngắn cá tính. Ảnh: Nhân vật



Là một cô gái có sắc vóc nổi bật, khuôn mặt khả ái cùng với sự chân thành, hiền lành Tiểu Vy đã xuất sắc đoạt ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa tốt nghiệp cấp ba.

Sau hơn một năm đội vương miện với nhiều hoạt động thiện nguyện và tham gia rất nhiều sự kiện thì dấu ấn lớn nhất của cô là khi lọt Top 30 Miss World và Top 5 Hoa hậu Nhân ái Thế giới.

Tiểu Vy cũng đã xuất sắc ẵm luôn giải Best Face of The year trong sự kiện Elle Beauty Awards 2020.

Nhan sắc rực rỡ của thiếu nữ tuổi 19 cùng với những đường nét thanh tú trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa khẳng định rằng cô xứng đáng với danh hiệu này.

Không chỉ có sắc mà còn có hương, người đẹp trong thời gian đương nhiệm đã thực hiện không ít những việc làm thiện nguyện đóng góp cho xã hội.

Đặc biệt là thời điểm đại dịch Covid vừa đi qua, Tiểu Vy đã đồng hành cùng các đơn vị để trao tặng lương thực, khẩu trang và các trang thiết bị y tế đến cho người dân cũng như đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến.

Với sự trưởng thành và dần khẳng định được bản thân mình trong cộng đồng nhan sắc, Hoa hậu Tiểu Vy vẫn luôn chiếm trọn tình cảm và sự ưu ái từ những người hâm mộ.

Năm nay, cô chính thức trở thành đại sứ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và sẽ trao lại vương miện cho tân Hoa hậu, kết thúc 2 năm nhiệm kỳ đầy rực rỡ của mình.

Một số hình ảnh về mái tóc ngắn của hoa hậu Tiểu Vy: