Will Smith đối đầu với bản sao vô tính trong' Đàn ông song tử'

Trong Đàn ông song tử, Will Smith thủ vai Henry Brogan, một sát thủ đại tài nay bỗng nhiên bị một người lạ bí ẩn truy đuổi và ám sát. Điều kỳ lạ là kẻ săn lùng này lại biết được mọi suy nghĩ cũng như đoán trước những kế hoạch của Henry. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi anh phát hiện ra rằng kẻ thù ấy là… chính mình – một kẻ nhân bản vô tính trẻ hơn 25 tuổi. Từ đây, Henry phát hiện ra âm mưu đen tối và thế lực kỳ bí đứng sau câu chuyện này.



Ngay từ đầu trailer, bộ phim đã gây choáng ngợp với hàng loạt pha rượt đuổi bằng xe máy, bắn súng, đọ sức tay đôi… gay cấn. Người xem như nghẹt thở với những màn cháy nổ và chiến đấu vô cùng kịch tính giữa Henry và đám người truy lùng anh.

Các góc quay và kỹ xảo mang đến một trải nghiệm tuyệt vời về thị giác và âm thanh. Với công nghệ CGI, Will Smith sẽ cùng lúc thể hiện vai diễn chính mình phiên bản trẻ. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng cho thấy một màn thể hiện “xuất thần” khi lột tả chân thực các cung bậc cảm xúc của nhân vật.

Câu hỏi mở ra những bí ẩn nhức nhối.



Màn rượt đuổi “thót tim” giữa Henry và đám người lạ mặt.



Không chỉ Henry già mà cả bản sao trẻ của anh cũng phải tìm kiếm câu trả lời cho sự tồn tại của mình để giải quyết câu chuyện éo le này. Ngoài việc tập trung vào những màn chạm trán căng thẳng, bộ phim còn khắc họa những nỗi niềm sâu kín mà nhân vật Henry phải chịu đựng.

Anh sẽ phải trải qua những thử thách gì để khám phá bí ẩn kia và bảo toàn mạng sống? Cuộc đối đầu giữa cùng một người nhưng thuộc hai bên chính - tà sẽ đi đến kết cục nào?

Tiết tấu trailer nhanh với các cảnh quay hoành tráng kết hợp âm nhạc dồn dập.



“Cú sốc” hé lộ Henry phải chiến đấu với bản sao của mình.



Khả năng thể hiện cảm xúc của Will Smith.



Will Smith là một trong những diễn viên da màu “quyền lực” nhất Hollywood từ trước tới nay. Anh nhận được 5 đề cử cho giải Quả Cầu Vàng, 2 lần giải Oscar và thắng 4 giải Grammy. Các bộ phim nổi tiếng được yêu thích của Will Smith gồm có: The Pursuit of Happyness, Men In Black, I Am Legend và mới đây nhất là Aladdin trong vai thần đèn Genie.

Bên cạnh đó, bộ phim của hãng Paramount được nhào nặn bởi bàn tay tài hoa của đạo diễn Lý An, một trong những nhà làm phim châu Á từng nhận hai Oscar với hai tượng vàng Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với Brokeback Mountain (2005) và Life of Pi (2012).