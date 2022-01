Bối cảnh phim Moonfall.

Thông qua đoạn trailer, khán giả được tiết lộ về sự tồn tại của một thế lực bí ẩn được phát hiện trong sự kiện Apollo 11 mất tín hiệu trong hai phút nhưng đã bị giấu kín trong suốt 50 năm.

Thảm họa trước mắt được ví như lần diệt vong thứ 6 sau năm họa tuyệt chủng suốt lịch sử hình thành của Trái Đất.

Để thể hiện sự kiện kinh hoàng này, ông hoàng phim thảm họa Roland Emmerich không tiếc tay đầu tư cho phần hình ảnh, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh khắc họa tâm lý hoảng loạn của con người trước sự cuồng nộ của thiên nhiên.

Moonfall hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh về cả hình ảnh lẫn cảm xúc.



Poster bộ phim.

Trailer phim Moonfall. Nguồn: PHP

Theo dự kiến, Moonfall sẽ công chiếu vào ngày 4-2.