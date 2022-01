Tối 26-1, đêm chung kết và trao giải chương trình Rap Việt mùa 2 đã chính thức diễn ra với những màn tranh tài của tốp 8 thí sinh gồm B-Wine, Vsoul, Lil’ Wuyn (team Rhymastic); Blacka, Hoàng Anh (team Wowy), Kellie (team Binz) và Dlow, Seachains (team Karik).

Theo đó, trong đêm chung kết chương trình chia làm hai phần chính là thí sinh trình diễn với các huấn luyện viên của mình và phần trình diễn của các raper được yêu thích tại mùa 1 như Dế Choắt, Tlinh, Ricky Star…

Đặc biệt, trước khi kết quả được công bố, các thí sinh đã dừng chân trước vòng chung kết cũng đã đem đến một tiết mục đặt sắc dành tặng khán giả.

Mở màn cho phần trình diễn giữa thí sinh và huấn luyện viên là cặp đôi thầy trò Blacka- Wowy.



Phần trình diễn đầy vui nhộn của Wowy và Blacka. Ảnh: BTC.

Với bản rap Tâm trong tim, cả hai đã đem đến không khí vui nhộn cho cả trường quay bởi phần "góp giọng" của chú bạch tuộc mà nam huấn luyện viên đã tặng cho Blacka ở vòng Chinh phục .

Giám khảo LK tỏ ra phấn khích và thừa nhận những sáng tạo của Wowy, mình chưa bao giờ làm tới. "Phải dành sự ghi nhận cho Wowy trong màn biểu diễn hôm nay"- LK nhận định.

Nối tiếp là màn kết hợp giữa anh cả LK và Lil’ Wuyn (team Rhymastic). Nhờ mối lương duyên chiếc nón vàng mà cả hai đã đứng chung trên sân khấu đêm chung kết trao giải với bản rap "Hết nấc".



Giám khảo LK và Lil’ Wuyn (team Rhymastic) khuấy động sân khấu với bản rap "Hết nấc". Ảnh: BTC.

Mang phong cách funk, bản rap khiến người nghe nhún nhảy ngay từ lần chạm tai đầu tiên. Thậm chí HLV Wowy còn đánh giá bài này phải vào top các bảng xếp hạng âm nhạc.

Tuy nhiên, so với tính chất của một sân khấu chung kết, phần thể hiện của Lil’ Wuyn bị nhận xét là còn khá an toàn.



Đến với đem chung kết trao giải, thầy trò HLV Binz và Kellie đã đem đến bản rap "Do it for fly". Ảnh: BTC.

Ở phần trình diễn, Binz thể hiện 2 verse rap chủ đạo ở tiết mục, trong khi đó, Kellie hát hook.

Dù phần trình diễn bùng nổ nhưng tiếc mục cũng khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi màn trình diễn của Kellie gần như bị lu mờ trước cách đi flow và kiểm soát bản rap của Binz.

Cũng từ mối lương duyên nón vàng ở vòng bứt phá, JustaTee và Hoàng Anh đã cùng trình diễn bản rap Úi xời trong đêm chung kết trao giải.



Giám khảo JustaTee và thí sinh Hoàng Anh (team Wowy) kết hợp trong bản rap "Úi xời". Ảnh: BTC.

Dù đứng cạnh một giám khảo chuyên trị dòng nhạc Rn’B, nhưng Hoàng Anh vẫn không bị lép vế khi biến thành dân chơi chính hiệu và khuấy động sân khấu với chiếc áo màu vàng ánh kim "Sang hết cả hồn, xôm hết cả làng" như lời JustaTee nói.

Nói về màn kết hợp này, Rhymastic phấn khích: "Không cần phải nói nhiều, đây là big hit của king of Rn'B (vua của dòng Rn'B) JustaTee tạo ra cùng Hoàng Anh".

Nối tiếp là những nguồn năng lượng tích cực đến từ bộ ba thầy trò Rhymastic, B-Wine, Vsoul qua tiết mục Hoan hô để gửi sự tri ân đến tất cả thành viên trong ê-kíp Rap Việt.



Rhymastic cùng học trò B-Wine, Vsoul trình diễn tiết mục "Hoan hô" tri ân ê-kíp Rap Việt. Ảnh: BTC.

"Hoan hô cho những nhẫn nại, hoan hô cho những giọt mồ hôi, hoan hô vì những đánh đổi và hoan hô từ tận đáy lòng chúng tôi" (lời rap). Dù vậy đây vẫn là một quyết định khá mạo hiểm của Rhymastic vì chủ đề này sẽ khó lấy cảm tình từ khán giả hơn.

Khép lại vòng chung kết là phần trình diễn của ba thầy trò Karik, Dlow, Seachains. Đây cũng là team nhận được sự kỳ vọng của khán giả sẽ chiến thắng Rap Việt mùa 2.



Karik cùng học trò đốt cháy sân khấu Rap Việt với tiết mục "Khắc cốt ghi tâm". Ảnh: BTC.

Và không khiến mọi người thất vọng, cả ba đã thực sự bùng nổ trên sân khấu với bản rap Khắc cốt ghi tâm cùng với sự góp giọng của rocker Đinh Tuấn Khanh đến từ ban nhạc Microwave.



Seachains đăng quang quán quân Rap Việt mùa 2. Ảnh: Chụp màn hình.



Cuối cùng, không nằm ngoài dự đoán của khán giả, Seachains đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất của Rap Việt, Blacka đạt Á quân và 6 thí sinh còn lại nhận đồng giải. Phần trình diễn bản rap "Khắc cốt ghi tâm" của Karik, Dlow, Seachains. Nguồn: VieON.