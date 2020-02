Đảo Kinh Hoàng bộ phim mới lạ từ ông hoàng kinh dị Blumhouse

Chắc chắn, mỗi người chúng ta đều có biết bao khát vọng, biết bao nỗi niềm khó để sẻ chia. Đó có thể là những giấc mơ về tương lai hào nhoáng, hay mong muốn được quay ngược thời gian nhằm đổi thay quá khứ. Vậy nên, nếu bạn phát hiện ra rằng, trên trái đất này tồn tại một nơi thừa sức biến mọi điều ước ấy trở thành sự thật, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Đây cũng chính là nội dung của Fantasy Island (Đảo Kinh Hoàng), một trong các dự án kinh dị đáng trông đợi nhất đầu năm 2020 bởi ba điểm nhấn sau.





Đứa con mới kinh dị Blumhouse

Là cái tên bảo chứng ở làng phim kinh dị, Blumhouse Productions ngày càng khẳng định vị thế khi cho ra mắt hàng loạt tác phẩm kinh phí thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng về mặt hình ảnh, nội dung.

Đặc biệt, không chỉ xoay quanh khía cạnh tâm linh, ma quỷ thuần túy (Insidious, Ouija…), các tác phẩm gắn mác Blumhouse luôn thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo qua việc khai thác nhiều đề tài mới lạ.

Đơn cử, nếu thương hiệu Paranormal Activity, The Purge (2013), Split (2016), Get Out (2016) khiến chúng ta sợ hãi trước diễn biến tâm lý căng thẳng, khó lường nơi lũ tội phạm, sát nhân tâm thần; Unfriended (2014), Cam, Upgrade (2018) hé lộ mảng tối của công nghệ lẫn mạng xã hội; thì hai phần phim Happy Death Day (năm 2017, 2019) lại gây ấn tượng mạnh bằng vòng lặp thời gian kịch tính (time loop).

Bên cạnh bầu không khí rùng rợn, Blumhouse còn ghi điểm trong mắt người xem nhờ những thông điệp ý nghĩa ẩn sau mỗi đứa con tinh thần.





Vì vậy, với thể loại phiêu lưu kỳ bí kết hợp kinh dị, Đảo Kinh Hoàng được kỳ vọng đem tới một trải nghiệm độc đáo chẳng kém. Theo chân nhóm du khách thắng giải thăm thú Fantasy Island - khu nghỉ dưỡng nằm tách biệt trên hòn đảo cách xa đất liền, bạn sẽ cùng họ khám phá từng bí ẩn đang hiện diện tại đây: Từ năng lực hiện thực hóa mọi giấc mơ mà nó nắm giữ đến thân thế bí ẩn của vị “chúa đảo” Roarke (Michael Peña).

Màn tái xuất của “sát thủ” Maggie Q

Dẫu thành danh cùng hình tượng đả nữ qua nhiều dự án hành động đình đám như Naked Weapon (2002), Mission Impossible III (2006), Live Free or Die Hard/Die Hard 4 (2007), nhất là nàng sát thủ gợi cảm ở TV series Nikita (năm 2010-2013)…, tuy nhiên trong Đảo Kinh Hoàng, Maggie Q sẽ khiến khán giả bất ngờ khi đảm nhận một vai diễn nặng về tâm lý.

Căn cứ vào trailer, nhân vật Elena do cô thể hiện dường như đang bị dằn vặt bởi quá khứ, luôn muốn đưa gia đình mình trở lại từ… cõi chết.

Đả nữ Maggie Q trở lại màn ảnh rộng với vai diễn nặng về tâm lý.



Ngược đàn chị Elena, nữ chính Melanie (Lucy Hale) đề nghị hòn đảo giúp mình thỏa mãn khao khát trả thù đám bạn đã bắt nạt, ăn hiếp cô thời trung học theo cách tàn bạo nhất có thể.

Trước màn hóa thân thật trọn vẹn nơi Scream 4 (2011), Truth or Dare (2018) và series dài tập Pretty Little Liars (năm 2010-2017), nữ diễn viên trẻ Lucy Hale sẽ không làm tất cả thất vọng với bộ phim lần này.



Gương mặt chuyên trị các phim kinh dị Lucy Hale tiếp tục đảm nhận vai chính trong Đảo Kinh Hoàng.



Trong lúc đấy, nhân vật biểu tượng của Đảo Kinh Hoàng - quý ngài Roarke được êkíp tin tưởng giao phó cho nam tài tử Michael Peña. Sở hữu kinh nghiệm diễn xuất dày dặn lẫn tài biến hóa đa dạng, anh luôn biết cách chinh phục khán giả bất chấp đó là dạng vai hài (hai phần phim Ant - Man, Tower Heist) hay chính kịch, nghiêm túc (End of Watch - 2012, American Hustle - 2013, Fury - 2014, The Martian - 2015…).

Mới đây, anh tiếp tục được giới phê bình đánh giá cao khi lột tả xuất sắc chân dung cố đặc vụ Enrique 'Kiki' Camarena tại series Narcos: Mexico (2019).



Phiên bản đen tối hồi thập niên 80

Vị chủ đảo Roark bí ẩn được giao cho nam tài tử kỳ cựu Michael Peña.



Không phải ai cũng biết, Đảo Kinh Hoàng 2020 thực chất là bản remake của một series truyền hình cùng tên (năm 1977-1984), từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ Hoa Kỳ.

Tác phẩm ấy xoay quanh quý ngài Roarke, người đàn ông bí ẩn cai quản hòn đảo Fantasy Island, nơi có thể biến mọi giấc mơ trở thành sự thật.







Được nhà sản xuất Jason Blum miêu tả như sự giao thoa giữa hai siêu phẩm Westworld và The Cabin in the Woods (2012), bộ phim hứa hẹn một truyện gay cấn, chứa đựng không ít cú twist bất ngờ, gây hoang mang tới tột độ.