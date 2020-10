Đột nhập hậu trường tập luyện của thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Hoa hậu Việt Nam 2020 đã đi được một phần ba chặng đường và các thí sinh vẫn đang trải qua những hoạt động nhằm chuẩn bị cho đêm Bán kết (10-10).

Một trong những điểm nhấn trong các đêm thi của Hoa hậu Việt Nam là màn đồng diễn đẹp mắt của tất cả các thí sinh.

Để chuẩn bị cho đêm bán kết, 60 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đã bước vào tập luyện cho tiết mục đồng diễn với biên đạo Kim Anh.



Biên đạo Kim Anh. Ảnh: SV

Biên đạo Kim Anh là một trong những cái tên hot nhất giới dancers hiện nay. Cô được biết đến rộng rãi từ cuộc thi So you think you can dance.

Bên cạnh đó, quyết tâm trở thành một nghệ sĩ đa năng, cô đã có những màn lấn sân diễn xuất khi tham gia những bộ phim Em chưa 18, Thần tượng tuổi 300,…

Vừa rồi, biên đạo Kim Anh đã có buổi gặp gỡ đầu tiên với 60 gương mặt xinh đẹp, tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2020.





Ngay từ những giây phút đầu tiên làm quen với những tổ hợp động tác của biên đạo Kim Anh, có rất nhiều thí sinh tỏ ra khá bối rối vì chưa từng thử sức với các động tác nhảy bao giờ.



Biên đạo Kim Anh cùng các thí sinh.

“Ngay buổi đầu thì Kim Anh không đòi hỏi nhiều ở các bạn, nhưng Kim Anh chắc chắn sẽ để ý kĩ và có những tính toán của mình trên sân khấu, để những người thật sự nỗ lực và cố gắng họ sẽ được tỏa sáng trên sân khấu” – biên đạo Kim Anh chia sẻ khi đưa ra kế sách chia nhóm.





Kim Anh chia sẻ: “Đối với Kim Anh, hình ảnh khi nhảy thể hiện sự năng động, sức khỏe. Một cô gái sẽ chỉ đẹp khi cô ấy khỏe mạnh, và sự khỏe mạnh đó thể hiện qua những động tác nhảy. Vẻ đẹp khác của một cô gái sẽ được thể hiện rất nhiều mỗi khi cô ấy nhảy”.



Ê kíp trong chương trình.

Thông qua tiết mục đồng diễn, biên đạo Kim Anh mong muốn các thí sinh sẽ mang đến cho khán giả hình ảnh của những cô gái khỏe khoắn, tự tin và bản lĩnh.





Các thí sinh đều đang được trải nghiệm những hoạt động đồng hành và chuẩn bị cho phần thi ở đêm thi Bán kết.

Nhảy, catwalk, ứng xử,… đều được sắp xếp hướng dẫn bởi những chuyên gia hàng đầu nhằm giúp các bạn có được phần xuất hiện tự tin nhất trước khán giả.