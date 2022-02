Ra mắt tại các rạp chiếu Việt Nam sớm hơn tại Bắc Mỹ tới 3 tuần. Mới đây, trailer cuối cùng của bộ phim Những kẻ xấu xa đã được tung ra, giới thiệu toàn bộ thành viên cùng bộ kỹ năng phi thường của băng đảng được cầm đầu bởi chú Sói ranh ma.



Hình ảnh trong trailer phim Những kẻ xấu xa. Nguồn: PHP

Không ai có thể thất bại hơn trong việc cố gắng trở nên tốt đẹp như Những kẻ xấu xa.

Dựa trên bộ sách cùng tên bán chạy nhất của Thời báo New York, một nhóm tội phạm manh động gồm những sinh vật sống ngoài vòng pháp luật chuẩn bị thực hiện trò lừa bịp khó khăn nhất từng có trở thành những công dân kiểu mẫu.



Các nhân vật trong phim.

Khác với trailer đầu tiên, đoạn trailer lần này bộ phim tung ra tập trung nhiều hơn vào nhân vật, giải đáp câu hỏi những kẻ xấu này là ai mà tiếng tăm lại vang xa đến vậy.

Đại ca Sói sẽ là người đưa khán giả hiểu rõ hơn về tính cách và những kỹ năng vô cùng chuyên nghiệp của các thành viên.

Đầu tiên là Anh Rắn – Cao thủ cạy tủ, có thể bẻ khóa bất kỳ két sắt nào trên thế giới này.

Tiếp đến là Cô Nhện – Phù thủy công nghệ cây nhà lá vườn, với khả năng tự học thần sầu từ thầy Youtube.

Anh Cá Mập – Bậc thầy cải trang, dù chó có đóng giả thành Mona Lisa cũng không ai nhận ra. Anh Cá Hổ - Quả bom khó đoán và cuối cùng chính là trùm Sói xám.



Đại ca Sói xám và những kẻ xấu xa.

Được cho là những tên tâm thần, không biết khoan nhượng là những người xấu giỏi nhất trong việc làm người xấu. Tuy nhiên sau nhiều năm gây ra vô số vụ trộm và trở thành những kẻ phản diện bị truy nã gắt gao nhất thế giới, cuối cùng thì cả băng nhóm cũng bị tóm gọn.

Anh Sói đã đồng ý thực hiện một thỏa thuận (mà anh vốn không hề có ý định giữ lời) để cứu tất cả họ khỏi nhà tù: Những kẻ xấu sẽ trở nên tốt hơn.

Khởi đầu chỉ là một mưu đồ nhưng khi thực sự đi trên con đường này, Anh Sói bắt đầu nhận thấy rằng, làm việc thiện có thể mang lại cho anh điều mà anh luôn thầm ao ước: sự chấp nhận.

Vậy khi một nhân vật phản diện mới tới đe dọa thành phố, liệu Anh Sói có thể thuyết phục những người còn lại trong băng nhóm quay đầu thành… Những người tốt không?



Nhân vật trong phim.

Một câu chuyện về những kẻ xấu cố gắng trở nên tốt hơn, khi kẻ ác thực hiện việc thiện. Tràn ngập những tình tiết vui nhộn, hài hước, ly kỳ mà sâu sắc, bộ phim chắc chắn sẽ là trải nghiệm điện ảnh thú vị với mọi khán giả, đặc biệt là với các gia đình và những khán giả nhí.

Những kẻ xấu xa do Pierre Perifel đạo diễn. Ông là người từng tham gia sản xuất loạt phim hoạt hình: Kung Fu Panda, Shrek Forever After và Rise of the Guardians.

Tham gia bộ phim là nhiều diễn viên lồng tiếng tên tuổi như nam diễn viên từng đoạt giải Academy Award Sam Rockwell, diễn viên của Crazy Rich Asians Awkwafina, ngôi sao In the Heights Anthony Ramos, diễn viên của loạt phim Hot Tub Time Machine Craig Robinson và nhiều diễn viên khác.

Trailer bộ phim. Nguồn: PHP