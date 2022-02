Theo lời đạo diễn Kat Coiro, hai ngôi sao chính là những cái tên hoàn hảo dành cho cuộc hôn nhân đũa lệch mà bộ phim ca nhạc tình cảm này đem tới trong dịp Valentine năm nay.



Jennifer Lopez và Owen Wilson. Ảnh: PHP

Cưới em đi là một bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn, kể về một siêu sao ca nhạc nọ tên Kat (Lopez) cùng đồng nghiệp là Bastian (Maluma) – vốn cũng là một danh ca tiếng tăm không kém – tổ chức buổi lễ đính hôn trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả toàn cầu.

Tuy nhiên chỉ vài giây trước khi sự kiện diễn ra, cô phát hiện Bastian lăng nhăng sau lưng mình, không thể bỏ lại sân khấu, Kat quyết định chọn cưới ngẫu nhiên một người lạ trong đám đông fan hâm mộ.

Cặp diễn viên sở hữu bề dày diễn xuất đáng nể

Jennifer Lopez không chỉ là danh ca mà còn là một trong những nữ diễn viên gốc Latinh được trả lương cao nhất ở Hollywood, lên tới 20 triệu đô la Mỹ cho mỗi vai diễn trong phim.

Cô cũng là nữ diễn viên giàu nhất Hollywood với tài sản ròng ước tính khoảng 400 triệu USD (tính đến năm 2020).



Jennifer Lopez trong phim.

Khán giả biết tới Lopez qua các vai diễn trong phim: The Cell, The Boy Next Door, Hustlers, giám khảo cho American Idol hay vai Harlee Santos trong series Shades of Blue.

Kể từ năm 1986 đến nay, minh tinh đã xuất hiện trong trên dưới 40 tác phẩm điện ảnh lớn nhỏ bao gồm cả vai trò lồng tiếng.



Owen Wilson trong vai của mình.

Trong khi đó, chủ nhân đề cử Oscar, Quả cầu vàng Owen Wilson nổi tiếng qua các bộ phim tình cảm như: Midnight in Paris, Wonder, loạt phim của Wes Anderson như The Grand Budapest Hotel, The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic with Steve Zissou…

Gần đây, ngôi sao này góp mặt trong series siêu anh hùng Loki với vai Mobius.





Jennifer Lopez và Owen Wilson hứa hẹn sẽ bùng nổ rạp chiếu bằng câu chuyện tình.

Năm 1997, Jennifer Lopez và Owen Wilson từng xuất hiện chung trong tác phẩm Anaconda. Phim đạt được thành công đáng nể ở mảng thương mại khi thu về 136.8 triệu USD trên kinh phí 45 triệu đô.

Mãi tới tận năm nay, Lopez và Wilson mới có dịp tái ngộ. Lần này dự án mà họ chọn Cưới em đi sẽ đưa cả hai trở lại với thể loại hài tình cảm.

Lần cuối Lopez đóng phim rom-com là năm 2012 với bộ phim What to Expect When You’re Expecting, trong khi Wilson là tác phẩm She’s Funny That Way năm 2015..

Cưới em đi dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 11-2.