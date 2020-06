Jungkook (BTS) trở lại con đường solo với dự án âm nhạc mới

Jungkook (BTS) vừa phát hành ca khúc solo mới Still with you do anh đồng sản xuất với Pdogg, nằm trong khuôn khổ BTS Festa 2020.

Hiện ca khúc đã được phát hành trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Soundcloud, kèm theo đó còn có dòng chữ thankyouarmy2020 (có nghĩa: Cảm ơn Army 2020).



Jungkook trở lại đường đua Kpop với dự án âm nhạc solo của mình. Ảnh: KOREABOO

BTS Festa là hoạt động thường niên kỷ niệm ngày ra mắt của nhóm BTS, chính thức diễn ra vào ngày 13-6. Trước ngày này, các thành viên sẽ chia sẻ rất nhiều nội dung thú vị dành cho fan hâm mộ.

Tính đến nay, hiện tại BTS đã ra mắt phiên bản mùa hè của video Airpane Pt. 2, một số bức ảnh gia đình và video tập luyện cho ca khúc Dionysus cùng nhiều nội dung hấp dẫn khác.



BTS Festa như một hoạt động kỷ niệm đánh dấu từng chặng đường của BTS. Ảnh: KOREABOO

Jeon Jungkook là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất thu âm người Hàn Quốc. Anh là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS do công ty Big Hit Entertainment thành lập và quản lý.

Năm 2011, Jungkook đã thử giọng cho chương trình tài năng Hàn Quốc Superstar K trong buổi thử giọng được tổ chức ở Daegu.

Mặc dù không được chọn, anh đã nhận được lời mời thử giọng từ bảy công ty giải trí khác nhau. Cuối cùng anh đã chọn trở thành thực tập sinh của Big Hit Entertainment sau khi biết đến RM, giờ là thành viên và trưởng nhóm của anh trong BTS.

Để rèn luyện thêm kỹ năng nhảy trong thời gian chuẩn bị ra mắt, anh đã đến Los Angeles vào mùa hè năm 2012 để theo học khóa học L.A Summer Of 2012 tại Movement Lifestyle.



Nhóm nhạc nam toàn cầu BTS. Ảnh: KOREABOO

Vào tháng 6-2012, anh đã xuất hiện trong video âm nhạc I'm Da One của Jo Kwon, cũng từng làm vũ công cho Glam trước khi ra mắt. Anh tốt nghiệp trường trung học biểu diễn nghệ thuật Seoul, một trường trung học nghệ thuật năm 2017.

Vào tháng 11-2016, Jungkook quyết định từ bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc của Hàn Quốc và hiện đang theo học tại Đại học Global Cyber cùng với các thành viên của BTS là RM, J-Hope, Suga, V và Jimin.