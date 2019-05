Lịch sử chính trị cho thanh thiếu niên do nhà xuất bản sách thiếu nhi lớn nhất nước Anh - Usborne thực hiện. Sách do Alex Frith, Rosie Hore, Louie Stowell chấp bút cùng sự đồng hành của các cố vấn chính trị TS. Hugo Drochon (Đại học Cambridge), TS. Daniel Viehoff (Đại học New York).

Cuốn sách giới thiệu sơ lược về chính trị, các hệ thống chính trị, tư tưởng cũng như mối quan hệ giữa chính trị và mỗi cá nhân trong xã hội. Vào tháng 1-2018, cuốn sách được tạp chí The Sunday Times lựa chọn là Cuốn sách của tuần.

Ấn bản tiếng Việt của Lịch sử chính trị cho thanh thiếu niên - Ảnh: Nhã Nam

Không khô khan, nhàm chán như những gì mọi người thường lầm tưởng về chính trị, Lịch sử chính trị cho thanh thiếu niên được trình bày khoa học, có hệ thống, bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất cùng những minh họa của Kellan Stover.

Chính trị là một trong những chủ đề người ta hạn chế đề cập đến trong những cuộc nói chuyện lịch sự, có thể phần vì các quan điểm chính trị khác nhau dễ gây tranh cãi. Nhưng nếu ai đó muốn hiểu về thế giới xung quanh, thì người đó hẳn phải hiểu về chính trị.

Người ta thường dùng từ “chính trị” để nói về những người điều hành đất nước và cách lãnh đạo của họ. Nhưng thực ra chính trị còn bao hàm cách bất kỳ nhóm người nào quyết định việc điều hành một nhóm, một thành phố, một đất nước hay một lục địa.

Chính trị là cách đưa ra các quyết định: nhỏ bé như ai là lớp trưởng; to tát như bỏ phiếu bầu nghị sĩ hay tổng thống. Chính trị ở khắp mọi nơi và sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ là một phần của chính trị.