Chuyện kể rằng vào năm 390 trước Công Nguyên, Thái tử của Ngụy quốc và Thượng đại phu Vương Thác đã dẹp tan một cuộc đảo chính. Công Tử Hoãn bị lưu đày còn Ngô Khởi trốn sang Sở quốc.

Trong lúc Vương Thác đang ăn mừng chiến thắng, Ngô Khởi vì muốn trả thù và đoạt Binh pháp Tôn Tử trong tay Vương Thác mà đã thống lĩnh 500 tử sĩ bao vây Vương phủ, thảm sát hơn trăm người nhưng vẫn không tìm được cuốn binh pháp ấy.



Vương Thiền. Ảnh: THVL

Một thời gian sau, Vương phu nhân hạ sinh một người con trai đặt tên là Vương Thiền. Vương Thiền được người bạn tốt của cha mình là Sử Thái Hạo tốt bụng nhận làm nghĩa tử và nuôi dưỡng trưởng thành.

Về sau, Vương Thiền tìm được Binh pháp Tôn Tử mà cha để lại. Ông chăm chỉ học tập để nắm vững những tinh túy của cuốn sách quý này. Tiếp đó, Vương Thiền chu du khắp các nước, muốn thực hiện lý tưởng trị vì trong thời loạn thế của mình.



Hằng Nga.

Để tránh loạn thế, Vương Thiền đến Vân Mộng Sơn. Ông ẩn cư trong Quỷ Cốc để mở lớp dạy học, bồi dưỡng đệ tử. Ông cùng các môn sinh là những chí sĩ tài cao học rộng, phò tá chính nghĩa, cứu giúp thiên hạ. Sau này, người đời không còn biết đến tên Vương Thiền mà chỉ tôn ông là Quỷ Cốc tử.

Nhân vật Vương Thiền là một thanh niên bình thường lớn lên nơi tỉnh lẻ. Ông trải qua bao nỗi đau bị phản bội dù vẫn được sống trong tình yêu gia đình. Sau cùng trở thành Mưu thánh tinh thông sáu môn tài nghệ với kiến thức uyên bác.

Ông am tường về đạo giáo, quân sự, giáo dục pháp tắc, kinh tế, ngôn ngữ, phát minh, y học… Quỷ Cốc tử Vương Thiền không chỉ là một chính khách thông thạo mưu lược mà còn là nhà ngoại giao tài ba, đa mưu tức trí.



Kim Thục.

Nhân vật Kim Thục là công chúa của Hàn Quốc, cô là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời Vương Thiền. Tuy xuất thân quyền quý nhưng Kim Thục lại phải trải qua cuộc đời lận đận, phản nghịch và chống đối cha mình.

Sau khi từ công chúa lên ngôi vua, có thể nói bà là một người cực kỳ khó hiểu, phức tạp và thần trí khác thường.



Kiến Vu.

Nhân vật Kiến Vu là bạn chí cốt tâm tình của Hằng Nga, vừa có thể là bạn tâm giao có quan hệ mờ ám với Kim Thục, đồng thời còn là huynh đệ kề vai chiến đấu với Quỷ Cốc tử Vương Thiền.

Kiến Vu chính là một thư sinh nho nhã, võ tướng dẫn quân đánh trận với vẻ ngoài của kẻ ác xảo quyệt kết hợp với thanh niên tuấn tú.

Nhân vật Hằng Nga là thanh mai trúc mã của Vương Thiền, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nên hiểu rất rõ về ông. Hằng Nga vì tình yêu, sự nghiệp và sứ mệnh của Vương Thiền đã từng phải đóng tuồng hay vào vai Mỹ nữ cứu anh hùng, thậm chí đến cuối cùng còn phải cắt tay vì tình yêu.





Quỷ Cốc tử là bộ phim lịch sử cổ trang do đạo diễn nổi tiếng Quách Bảo Xương chỉ đạo thực hiện. Phim kể về cuộc đời huyền bí và huyền thoại của ngài Quỷ Cốc Vương Thiền là một chiến lược gia, nhà giáo dục và kinh tế nổi tiếng trong thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc như Đoàn Dịch Hoành, Thích Vi, Từ Kỳ Văn, Tổ Phong, Nghê Đại Hồng… Phim được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 8-9 trên kênh THVL1.