Ra mắt công chúng sách về tranh in độc bản đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 16-1, tại Thanh Uy Art Gallery (Trung tâm Mỹ Thuật Thanh Uy) Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu giữa độc giả và tác giả cuốn sách Tranh in độc bản.

Đây là cuốn sách đầu tiên và duy nhất cho đến nay tại Việt Nam trình bày tương đối đầy đủ và có hệ thống các vấn đề về tranh in, đặc biệt là tranh in độc bản, một thể loại cũng chưa được nhiều người biết đến.

Sách cũng là một công trình của PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương, một người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đồ họa Việt Nam.



Tác giả cuốn sách, PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: VT

Theo tác giả cuốn sách Tranh in độc bản – Những vấn đề lý thuyết và thực hành được viết với mong muốn đáp ứng nhu cầu tham khảo của họa sĩ, nhà nghiên cứu, sinh viên mỹ thuật và công chúng quan tâm đến tranh in độc bản.

Cuốn sách được trình bày trong gần 180 trang với nội dung chính nói đến kiến thức lý thuyết chung về tranh in đọc bản với nội dung đề cập tới khái niệm, thuật ngữ và lịch sử phát triển tranh in độc bản trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Phần này mang ý nghĩa là kiến thức nhập môn. Những điều kiện trang thiết bị, phương pháp, kỹ thuật, chất liệu thể hiện tranh in độc bản cổ điển trước kia và kỹ thuật, chất liệu mở rộng sau này.

Các nội dung sẽ được giới thiệu từng bước từ đơn giản đến phức tạp trong thực hành sáng tác tranh in độc bản. Bên cạnh đó, còn đề cập đến một số quy chuẩn chung về cách trình bày và lưu trữ, bảo quản tác phẩm, cũng như các tiêu chuẩn về không gian, địa điểm thực hành.

Nội dung cuốn sách được tác giả nghiên cứu rất kỹ và trình bày rất chi tiết. Ngoài ra cuốn sách còn có rất nhiều hình ảnh minh họa phù hợp để làm rõ các vấn đề lý thuyết, kỹ thuật, chất liệu và các hình ảnh tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, đa dạng về chủ đề, phong cách và kỹ thuật thể hiện.

Tác giả kỳ vọng cuốn sách đáp ứng được một phần kiến thức cơ bản về tranh in, đặc biệt tranh in độc bản cho đọc giả và góp phần tạo động lực cho tranh in Việt Nam phát triển hơn nữa.

Tác giả cuốn sách, PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương sinh năm 1969 tại Bắc Ninh.

Anh tốt nghiệp Đại học, sau đó cao học và hoàn thành tiến sĩ tại Viện hàn lâm Mỹ thuật và kiến trúc Quốc gia Kiev Ukraina.

Hiện là Trưởng khoa Đồ họa, ĐH Mỹ thuật Việt Nam. Ủy viên BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật ngành Đồ họa.