Sức sống thanh xuân tập 107 với chủ đề Nghỉ ngơi sẽ có sự tham gia của hai khách mời đạo diễn Quách Khoa Nam, diễn viên Thùy Dương cùng với hai đội trưởng quen thuộc là Hoàng Rapper và ca sĩ Thu Thủy. Họ sẽ cùng nhau bàn về chủ đề Thanh xuân và việc nghỉ ngơi.

Nói đến việc nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cũng là một trong chủ đề rất được quan tâm của mọi người.

Mở đầu chương trình, Liêu Hà Trinh đã có câu hỏi: “Khi cơ thể của bạn muốn nghỉ ngơi thì bạn sẽ chọn gì?”.



Thu Thủy và Hoàng Rapper tại chương trình. Ảnh: CTCC

Đạo diễn Khoa Nam và Hoàng Rapper cùng chọn đáp án là Giấc ngủ để lấy lại sức.

Riêng Thu Thủy và Thùy Dương lại chọn việc Đi du lịch.

Theo nam đạo diễn thì sau khi lao động mệt mỏi anh sẽ chọn việc đi ngủ để tái tạo lại sức lao động.

"Chúng ta có nên thực hiện một giấc ngủ ngắn giữa ngày bất cứ lúc nào để nạp lại năng lượng hay không”- Liêu Hà Trinh đặt câu hỏi.

Với câu hỏi này, hai đội trưởng và khách mời tiếp tục có những màn tranh luận vô cùng gay cấn.



Ca sĩ Thu Thủy.

Thu Thủy tiết lộ cô thường xuyên có một giấc ngủ ngắn trong ngày và mẹ là người nhắc nhở.“Chị mà không nhắm mắt là mẹ chị nhắc, nhắc đến khi nào chị nhắm mắt thì thôi.

Tại vì mình có thói quen mỗi lần mình mệt, mình chẳng ngủ đâu. Mình cứ lấy điện thoại mình bấm, cứ lướt công việc làm hoài thì mẹ nhắc hoài, nhắc đến khi mình thành thói quen luôn. Và mình thực hiện nó, mình thấy thực sự tốt”.

Bên cạnh đó, giọng ca Think of you cho rằng việc có một giấc ngủ ngắn sẽ giúp các giác quan được nghỉ ngơi, lấy lại được cân bằng.





Cùng chung quan điểm với Thu Thủy, đạo diễn Quách Khoa Nam cũng cho rằng: “Không nhất thiết phải 12 giờ trưa, 1 giờ trưa gì cả. Cảm thấy mình mệt mỏi, hết sức chịu đựng thì mình cứ buông ra”.

Cũng trong tập này, Thu Thủy khiến mọi người lo lắng khi lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt.

Đặc biệt, sau khi nghe đàn anh chia sẻ, giọng ca Think of You quyết định xin phép mọi người được vào trong nghỉ ngơi.

Hoàng Rapper, Quách Khoa Nam đành phải níu kéo cô ở lại vì chương trình đang phát sóng.

Liệu với phần phản biện sắc sảo của đội bạn, Hoàng Rapper sẽ đưa ra quan điểm như thế nào để được có được Huy hiệu siêu hùng biện của chương trình?



Thu Thủy mệt mỏi trong chương trình.

Sức sống thanh xuân lên sóng 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.