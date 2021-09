Sau hai trailer được tung ra, người hâm mộ vô cùng hào hứng để chứng kiến trận chiến hoành tráng của Venom và tử thù Carnage. Hãng Sony lại tiếp tục tung ra poster đậm chất rùng rợn cùng ngày khởi chiếu chính thức mới.







Poster mới của Venom: Let There Be Carnage.

Ra mắt cách đây ba năm, Venom được xem là một hiện tượng lạ trong dòng phim siêu anh hùng. Dù không được lòng giới phê bình, tác phẩm lại nhận được sự tình cảm rất lớn của người hâm mộ.

Bộ phim được đánh giá cao ở mảng kỹ xảo và hành động hoành tráng.



Venom được yêu thích bởi mối quan hệ đáng yêu giữa Eddie và Venom.

Venom đã mang đến nhiều tràng cười sảng khoái cùng những phút giây giải trí hấp dẫn cho người xem. Bộ phim nhanh chóng thu về hơn 850 triệu USD so với mức kinh phí chỉ 100 triệu.

Venom sẽ mở đường cho Morbius, Kraven the Hunter lên màn ảnh rộng. Nhưng trước đó, khán giả sẽ chứng kiến trận chiến khốc liệt giữa hai tử thù Venom và Carnage trong Venom: Let There Be Carnage.



Phần hai này hứa hẹn sẽ còn hoành tráng hơn trước nhờ kẻ ác nhân đáng sợ bậc nhất màn ảnh rộng.

Do Andy Serkis đạo diễn, bộ phim hứa hẹn sẽ có chiều sâu hơn, cùng phần kỹ xảo còn mãn nhãn hơn trước để xứng tầm với lịch sử thù hận lâu đời giữa Venom và Carnage trong truyện tranh.

Mới đây, hãng phim tiếp tục tung ra poster mới, cho thấy mối quan hệ như hai mặt của một đồng xu của Venom và Carnage.

Carnage được xem là “con” của Venom khi sinh do một mẩu tế bào của Symbiote này nhập vào người Cletus Kasady (Woody Harrelson).



Venom: Let There Be Carnage hứa hẹn sẽ xứng đáng sự chờ đợi của khán giả.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, hãng Sony quyết định lùi lịch chiếu phim đến ngày 15-10. Đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết của hãng phim để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, để khán giả có cơ hội được thưởng thức tác phẩm một cách trọn vẹn nhất trên màn ảnh rộng.

Trailer bộ phim Venom: Let There Be Carnage. Nguồn: Youtube

Venom: Let There Be Carnage sẽ khởi chiếu ngày 15-10 trên toàn quốc nếu như dịch COVID được ngăn chặn.