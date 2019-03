'Yêu nhầm bạn thân' vượt 'Bad Genius' với doanh thu 15,2 tỉ

Friend Zone - Yêu Nhầm Bạn Thân là bộ phim mới nhất của nhà sản xuất Bad Genius, kết hợp với ekip của I fine thank you love you đã trở thành "quả bom phòng vé" đích thực, không chỉ tại quê nhà Thái Lan mà còn tại Việt Nam.

Ra mắt vào ngày lễ tình nhân 14/2 tại Thái Lan, Friend Zone – Yêu Nhầm Bạn Thân đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng phòng vé. Chỉ sau 10 ngày ra mắt, doanh thu của phim đạt con số 180,7 triệu bath.

Sau sự thành công vượt trội tại Thái Lan, Friend Zone – Yêu Nhầm Bạn Thân lại tiếp tục chinh chiến tại phòng chiếu Việt Nam, nơi có cộng đồng yêu phim Thái đang phát triển mạnh. Và chỉ sau vài ngày công chiếu đầu tiên, bộ phim lập tức chiếm được cảm tình của khán giả Việt Nam và vượt qua đàn anh tiền nhiệm Bad Genius – Thiên Tài Bất Hảo, mang về doanh thu hơn 15,2 tỉ đồng tại Việt Nam, trở thành phim Thái có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại.



Bình mới rượu cũ nhưng vẫn làm say lòng khán giả.

Về cơ bản, nội dung của Friend Zone không có gì quá mới mẻ. Câu chuyện về tình yêu giữa hai người bạn thân lâu năm đã được Hollywood làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, nhưng khi rơi vào tay các nhà làm phim Thái Lan, phim vẫn thể hiện được sức hút riêng.

Friend Zone là sự kết hợp ăn ý giữa những khoảnh khắc hài hước và sâu lắng, được tạo nên bởi những lời thoại rất duyên dáng và màn thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên cả chính lẫn phụ.

Cốt truyện của phim cũng được triển khai một cách vô cùng thú vị, khiến khán giả luôn cảm thấy bất ngờ. Kể cả khi nửa đầu phim khiến khán giả có một chút thiếu kiên nhẫn, 20 phút cuối phim dội lại khán giả bằng một cái kết mĩ mãn, khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ.



Dàn diễn viên cực ăn ý và hợp vai.

Điểm cộng lớn nhất của phim phải kể sự kết hợp “chuẩn từng li” của Nine Naphat (trong vai Palm) và Baifern Pimchanok (trong vai Gink). Dù chênh nhau 4 tuổi, nhưng nhờ gương mặt trẻ thơ của Pimchanok, hai người trông không có vẻ gì như một cặp chị - em.

Nếu Pimchanok là tâm điểm của những cảnh hài hước, đáng yêu giúp nhịp độ phim luôn ổn định thì Nine Naphat lại là người giúp khán giả có những khoảnh khắc lắng đọng, buồn bã với thể hiện xuất sắc “anh bạn thân” si tình. Đặc biệt, gương mặt điển trai cùng với thân hình 1m85 đối với Palm cũng là một điểm cộng khá lớn, khiến anh trở thành người tình trong mơ của nhiều cô gái khi vừa bước chân ra khỏi rạp.



Sự kết hợp hài hòa của âm nhạc và hình ảnh.

Ngoài những yếu tố quan trọng phía trên, Friend Zone cũng ăn điểm với màu phim tươi sáng, bối cảnh được đầu tư khi liên tục được chuyển từ Thái Lan cho đến Malaysia, Hồng Kông, Myanmar… Phân cảnh ở đảo Krabi đẹp không kém gì trong một MV ca nhạc hay một thước phim du lịch, khiến người xem chỉ muốn “xách balo lên và đi” ngay tức khắc. Nhạc phim vui tươi với giai điệu cực bắt tai, khiến khán giả dù bước chân ra khỏi rạp cũng khó lòng quên được.





Giữa hàng loạt phim hành động kịch tính, giật gân đầu năm 2019, Friend zone như một cơn mưa dịu dàng hay một cơn gió nhẹ nhàng, tươi vui, làm mát lành trái tim của các khán giả.