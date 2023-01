Giám đốc báo bị cướp 4,9 tỉ đồng là hoang tin

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai xác định tin báo bị cướp 4,9 tỉ đồng của một giám đốc doanh nghiệp là không có thật.

Sáng 11-1, một nguồn cho hay Công an tỉnh Gia Lai đã xác định tin báo bị cướp 4,9 tỉ đồng là không có như tin báo, vụ việc chỉ liên quan đến quan hệ vay mượn tiền giữa các cá nhân.

“Người trình báo đã thừa nhận tin báo bị cướp là không đúng. Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP Pleiku tiếp tục xác minh các vấn đề liên quan và có hướng xử lý theo quy định pháp luật”- nguồn tin từ Công an tỉnh cho biết thêm.

Trước đó, ngày 10-1, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Pleiku triệu tập những người liên quan việc ông Lê Viết Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đất Đỏ (trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trình báo bị cướp 4,9 tỉ đồng tại đường Tăng Bạt Hổ, phường Yên Thế, TP Pleiku.

Theo kết quả điều tra, ông Lê Viết Hạnh (35 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là người viết đơn trình báo. Người liên quan trong vụ việc là ông Lê Viết Chín, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi (đường Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, TP Pleiku – ông Chín và ông Hạnh có quan hệ họ hàng). Người “lấy” 4,9 tỉ đồng là ông Lê Thành Trí (ngụ phường Hội Phú, TP Pleiku).

Theo xác minh, năm 2022, ông Chín có thế chấp bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho ông Lê Thành Trí để vay 5 tỉ đồng. Sau đó, vợ ông Chín có đến nhà ông Trí mượn lại bảy sổ hồng đi thế chấp ngân hàng.

Đến tối 3-1-2023, ông Lê Thành Trí đến nhà ông Chín đòi lại 5 tỉ đồng. Tại đây, ông Chín viết giấy: “Hẹn 7 giờ 30 phút ngày 4-1-2023 sẽ trả nợ”. Đến sáng 4-1, ông Lê Thành Trí tìm đến nhà ông Chín để lấy tiền theo hẹn.

Tiếp đó, ông Chín cùng ông Lê Viết Hạnh và ông Lê Thành Trí lái ô tô đến Ngân hàng Sacombank rút 5 tỉ đồng từ tài khoản của Công ty TNHH Phát triển Đất Đỏ (trừ 100 triệu đồng tiền thuế bảo hiểm tiền vay nên chỉ rút được 4,9 tỉ đồng).

Sau khi rút tiền quay trở lại nhà ông Chín trên đường Tăng Bạt Hổ, ông Chín nói với ông Lê Thành Trí: “Em cầm tiền qua xe của em đi” nên ông Trí đã lấy tiền, lên ô tô của mình về nhà.

Sau khi sự việc giao tiền giữa ông Chín và ông Trí xảy ra, ông Hạnh đã làm đơn trình báo cơ quan công an là bị “cướp 4,9 tỉ đồng ngay trên đường Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku”.

Tại cơ quan công an, ông Lê Viết Hạnh khai 4,9 tỉ đồng là tiền của Công ty TNHH Phát triển Đất Đỏ do ông làm giám đốc. Mục đích ông đến ngân hàng rút tiền dùng để giao dịch mua bán mì lát với ông Lê Viết Chín. Ông Hạnh không biết gì về mối quan hệ nợ nần giữa ông Chín và ông Trí nên mới viết đơn trình báo bị cướp.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, việc báo tin không đúng sự thật này đã gây dư luận xấu trong nhân dân, cần phải xử lý theo quy định pháp luật.

Như PLO đã đưa tin, ngày 4-1, ông Lê Viết Hạnh trình báo Công an TP Pleiku bị hai người đàn ông cướp 4,9 tỉ đồng xảy ra tại đường Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku sau khi ông đến ngân hàng rút tiền.

LÊ KIẾN