Giám đốc Công an Đồng Nai phát lệnh tấn công trấn áp tội phạm

(PLO)- Thủ trưởng Công an các các đơn vị nếu để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn mình quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo công an tỉnh.

Sáng 14-8, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh thực hiện những tháng cuối năm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian qua; nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn gian khổ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận định do tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó, các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm xuất hiện nhiều hơn, phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "tội phạm đường phố" như cướp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng... Vì vậy, ông Võ Tấn Đức yêu cầu công an tỉnh tập trung cao nhất nhằm đảm bảo an ninh, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức triển khai nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm. "Tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, nhất là tội phạm tín dụng đen, tội phạm đường phố, tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản; tội phạm ma túy, các tụ điểm tệ nạn xã hội; tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm... Từ đó, giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh" - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh. Cũng ngay tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ra mệnh lệnh toàn lực lượng quyết tâm thực hiện những nội dung mà lãnh đạo tỉnh chỉ đạo. Ông yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, TP huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, huy động toàn bộ lực lượng để phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, chủ động phát hiện, xử lý các loại tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội.... Đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ban giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, chỉ huy, thường xuyên kiểm tra, quan tâm, động viên cán bộ chiến sỹ nâng cao trách nhiệm trong công tác và chịu trách nhiệm trước nếu để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.