Giám đốc Công an làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang 30/12/2024 11:14

Sáng 30-12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề); trong đó có thực hiện công tác cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc (thứ 5, trái sang). Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Trước đó, ngày 27-12, tại Hội nghị lần thứ 29, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu đồng ý.

Đại tá Phan Huy Ngọc (52 tuổi), quê xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ: Tiến sỹ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Sư phạm tiếng Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Huy Ngọc từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ); Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.