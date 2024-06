Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đôn đốc tiến độ xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh 30/06/2024 06:11

(PLO)- Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh được xây dựng tại Khu công nghiệp Biên Hoà 1.

Chiều ngày 28-6, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh được xây dựng tại Khu công nghiệp Biên Hoà 1 (phường An Bình, TP Biên Hòa).

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh. Ảnh: Mạnh Hà - CAĐN

Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai được khởi công xây dựng vào tháng 7- 2021 được xây dựng trên diện tích khoảng 5,7ha, gồm 5 hạng mục công trình chính là Nhà trung tâm chỉ huy, Nhà ở doanh trại, Nhà khách công vụ, Nhà làm việc khối tiếp dân, Nhà luyện tập võ thuật và thể dục thể thao.

Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai biểu dương nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng nỗ lực xây dựng công trình. Đồng thời, đề nghị nhà thầu thi công điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình đúng quy cách, chất lượng.

Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai được xây dựng tại Khu công nghiệp Biên Hoà 1 tổng diện tích khoảng 5,7ha. Ảnh: VŨ HỘI

Đặc biệt Đại tá Nguyễn Hồng Phong yêu cầu phải chú trọng chống thấm, hệ thống điện, nước, cây xanh, an toàn phòng cháy chữa cháy, và tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn trong suốt quá trình thi công.