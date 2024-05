Giám đốc Công an TP Cần Thơ ký kết với Sở Giáo dục triển khai mô hình chống bạo lực học đường 17/05/2024 10:23

(PLO)- Công an và Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã phối hợp triển khai, thực hiện mô hình “Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường”.

Chiều 16-5, tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, Công an TP Cần Thơ và Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường”.

Mô hình này là sự cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; Chương trình phối hợp số 03 giữa Bộ Công an và Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

Đây cũng là nội dung trọng tâm trong thực hiện Quy chế phối hợp số 28 của Công an TP Cần Thơ và Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo mô hình.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo mô hình, cho biết thời gian qua, tình hình ma túy, tệ nạn xã hội trên địa bàn TP còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, vấn đề bạo lực học đường cũng là vấn đề các trường, các bậc phụ huynh quan tâm.

“Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Công an TP và Sở GD&ĐT TP, mô hình được triển khai nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, vấn đề bạo lực học đường, các loại tệ nạn xã hội, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các trường THCS, THPT trên địa bàn TP.

Qua đó, hạn chế các hành vi vi phạm có thể xảy ra, góp phần xây dựng môi trường học tập tốt, tạo sự an tâm cho quý phụ huynh có con em học tại các trường, mỗi trường học đều là trường học thân thiện, mỗi học sinh đều là những học sinh thanh lịch và gương mẫu nói không với ma túy, với tệ nạn xã hội, với bạo lực học đường.

Mô hình được triển khai đến tất các trường cấp 2, cấp 3 trên địa bàn TP” - Giám đốc Công an TP Cần Thơ thông tin.

Các em học sinh ký cam kết thực hiện mô hình

Các đại biểu tham dự Lễ triển khai mô hình "Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường"

Mô hình tập trung thực hiện theo ba tiêu chí cụ thể, đó là tiêu chí trường học thân thiện, tiêu chí học sinh thanh lịch và tiêu chí không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường.

Để mô hình được thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong việc trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự liên quan đến học sinh...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: HD

Em Nguyễn Vũ Nguyên Chương, học sinh lớp 11A6, cho biết mô hình trên rất hay và ý nghĩa.

“Bản thân em sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp thực hiện mô hình bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè, nhắc nhở nhau chấp hành nội quy của nhà trường tìm hiểu hoàn cảnh của bạn giúp đỡ kịp thời lớp sẽ cùng nhau đoàn kết phấn đấu học tập vừa có kết quả tốt vừa tham gia hoạt động phong trào”, em Chương nói.

“Trường học an toàn thân thiện sẽ giúp cho việc học tập của chúng em đạt kết quả tốt hơn. Em sẽ tăng cường kết nối với các bạn trong lớp và trường để cùng hỗ trợ nhau học tập”, em Đào Thị Trúc Linh, học sinh lớp 11A9 chia sẻ.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của trường.