Giám đốc lừa bán đất nền ở Cà Mau kháng cáo xin giảm nhẹ

(PLO)- Bị cáo duy nhất trong vụ án kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù, hơn 30 nạn nhân kháng cáo về dân sự liên quan trách nhiệm Tổng công ty Phân bón và hoá chất dầu khí - CTCP.

Ngày 9-8, thông tin từ người thân bị cáo Châu Thành Nhân (quê Hậu Giang), từ nhà tạm giam, bị cáo này đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù. Cùng ngày, các nạn nhân trong vụ án cho biết đã có hơn 30 nạn nhân gửi đơn kháng cáo về dân sự, yêu cầu phía Tổng công ty dầu khí phải có phần trách nhiệm trong vụ án này.

Như PLO đã thông tin, cuối tháng 6-2023, Toà án tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã tuyên bị cáo Châu Thành Nhân mức án tù chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 60 tỉ đồng của hơn 50 nạn nhân. Về dân sự, toà buộc bị cáo phải có trách nhiệm trả số tiền trên cho tất cả các nạn nhân.

Theo cáo trạng, Châu Thành Nhân là Giám đốc Công ty Huỳnh Châu ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Vào tháng 7-2016, Nhân ký kết thoả thuận thực hiện một dự án phân lô bán nền với Tổng công ty Phân bón và hoá chất dầu khí - CTCP (gọi tắt là Tổng công ty Dầu khí).

Dự án được thực hiện trên diện tích đất 1,23 ha, toạ lạc tại phường 5, TP Cà Mau. Đây là khu đất được UBND tỉnh Cà Mau giao cho Tổng công ty Dầu khí thực hiện hạng mục nhà ở chuyên gia và khách sạn trong dự án kinh doanh quy mô hơn 9 ha đất của công ty này.

Do được UBND tỉnh chấp nhận cho chuyển khu đất 1,23 ha thành hạng mục phân lô bán nền, nên Tổng công ty Dầu khí đã ký thoả thuận với Công ty Huỳnh Châu để đầu tư thực hiện dự án phân lô bán nền vào ngày 5-7-2016.

Cáo trạng kết luận khi chưa đủ điều kiện để huy động vốn, phân lô bán nền, Công ty Huỳnh Châu đã ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán, nhận đặt cọc và thế chấp vay 96 lô nền, chiếm đoạt số tiền hơn 60 tỉ đồng của 59 người.

Tại đơn kháng cáo, bị cáo Nhân đưa ra nhiều lý do xin giảm nhẹ hình phạt tù, trong đó có các lý do như số tiền chiếm đoạt của bị cáo giảm so với truy tố ban đầu, nhiều nạn nhân đã thấu hiểu hoàn cảnh và xin giảm nhẹ cho bị cáo, có yếu tố lỗi của Tổng công ty dầu khí...

Đơn kháng cáo của hơn 30 nạn nhân trong vụ án này gần như có cùng nội dung, rằng Tổng công ty dầu khí là Chủ đầu tư dự án, cũng là đơn vị có trách nhiệm chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án và chọn Công ty Huỳnh Châu hợp tác làm dự án... nên kháng cáo yêu cầu Toà xem xét buộc Tổng công ty phải có phần trách nhiệm về tài sản bị chiếm đoạt của các nạn nhân.

Vụ biệt thự lộng lẫy nhưng vi phạm ở Cà Mau: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo làm đúng pháp luật (PLO)- Khi UBND thành phố Cà Mau có báo cáo xin ý kiến lần hai về việc xử lý căn biệt thự của ông Tập, Chủ tịch tỉnh Cà Mau đã có ý kiến tiếp tục xử lý đúng quy định pháp luật.

Trần Vũ