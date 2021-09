Tỉ lệ tuyển sinh/chỉ tiêu cao hơn hẳn so với năm 2020 ở tất cả các ngành.

Số mã ngành tuyển sinh đạt từ 70% chỉ tiêu trở lên đạt trên 75%, tăng 9% so với 2020.

Số ngành tuyển dưới 50% là 18%, giảm 9% so với 2020

Điểm chuẩn: Các trường tốp trên tiếp tục có điểm chuẩn các ngành ổn định hoặc tăng nhẹ, trong khi các trường tốp giữa có nhiều ngành bứt phá mạnh.

Số ngành tăng từ 5 điểm trở lên (265): Riêng khối kỹ thuật - công nghệ (70) và sư phạm (64) đã chiếm tới 50%, sau đó tới khối kinh doanh & quản lý (42), xã hội nhân văn (32), pháp luật (10). Số ngành giữ nguyên hoặc tăng/giảm tới 3 điểm chiếm 86% (trong 3.259 mã ngành); Số ngành tăng từ 5 điểm trở lên là 8%, trong đó tăng từ 9-11 điểm là 30 ngành, chưa tới 1%.