Tính đến 17 giờ chiều 16-9, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã hoàn tất công bố điểm chuẩn năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.



Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay cao đều ở tất cả các trường ĐH, các ngành học, nhất là những ngành có lượng thí sinh quan tâm lớn.

Điều này nằm trong dự đoán của các trường, giáo viên và thí sinh sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Chỉ tiêu đại học không tăng nhiều nhưng số lượng thí sinh xét tuyển tăng cao, cùng với điểm thi cao đã đẩy điểm chuẩn ở nhiều ngành tăng mạnh. Đặc biệt là những ngành liên quan đến khối ngoại ngữ, y dược, kinh tế, công nghệ…

Những ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên xuất hiện khá nhiều ở các trường ĐH lớn ở miền Nam lẫn miền Bắc. Cá biệt, có những ngành giữ mức điểm chuẩn từ 30 trở lên, tính cả điểm thi cộng điểm ưu tiên.

Cụ thể, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (ĐH Quốc gia Hà Nội). Năm nay, nhiều ngành/chương trình đào tạo của trường có điểm chuẩn rất cao, dù không nhân hệ số. Trong đó, cao nhất là ngành Hàn Quốc học có điểm chuẩn khối C00 (Văn, Sử, Địa) lên tới 30 điểm. Kế đến là ngành Đông Phương học cũng lấy điểm chuẩn khối C00 là 29,8 điểm. Ngành Báo chí có điểm chuẩn khối C00 là 28,8 điểm.

Được biết, với ngành Hàn Quốc học, những năm gần đây luôn có mức điểm chuẩn cao từ 30 do đây là ngành thu hút sự quan tâm lớn của học sinh THPT trong khi chỉ tiêu không nhiều.

Hay như tại các trường Công an nhân dân, điểm chuẩn năm nay của các ngành học cũng đều cao hơn năm trước. Đa số mức điểm chuẩn phổ biến từ 25 đến 28 điểm.

Trong đó, ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Học viện chính trị Công an nhân dân điểm chuẩn cao nhất lên tới 30,34 điểm ở tổ hợp C00. Kế đến là ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh Nhân dân với mức 29,99 điểm, áp dụng cho thí sinh nữ ở địa bàn miền núi phía Bắc, theo tổ hợp A01.

Ngoài ra, theo công bố mới nhất của Trường ĐH Hồng Đức, một số ngành đào tạo của trường có điểm rất cao. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn (chất lượng cao) ở mức 30,5, đã tính điểm ưu tiên. Kế đến là ngành Sư phạm Lịch sử (chất lượng cao) cũng lấy tới 29,75 điểm.

Mức điểm cao này là đã cộng các điểm ưu tiên, khu vực. Hơn nữa, mỗi ngành của trường chỉ tuyển 15 chỉ tiêu, ít hơn nhiều so với lượng thí sinh xét tuyển.