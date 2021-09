Hôm nay (1-9), học sinh (HS) khối THCS và THPT ở TP Cần Thơ bắt đầu tựu trường bằng hình thức trực tuyến để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Ông Võ Hồng Lam – Trưởng phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết trên địa bàn quận có 15.104 HS cấp THCS. Tính đến chiều 1-9, một số trường báo cáo về phòng thì có hơn 90% HS tựu trường trực tuyến để nhận lớp mới, gặp giáo viên chủ nhiệm và các bạn.



Cô và trò một lớp thuộc trường THCS ở quận Ninh Kiều tựu trường trực tuyến ngày 1-9. Ảnh: Phòng GD&ĐT Ninh Kiều.

Theo ông Lam, Phòng đã chỉ đạo các trường THCS xây dựng kế hoạch và phương án dạy học theo tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Đối với HS còn khó khăn về thiết bị, công cụ học trực tuyến, trường có kế hoạch phân công giáo viên chủ nhiệm, bộ phận Đoàn, Đội theo dõi hỗ trợ tài liệu học đến tay HS (ít nhất 2 lần/tuần, giáo viên chủ nhiệm tổng hợp các bài giảng của giáo viên bộ môn dưới dạng bản in). Cạnh đó có kế hoạch phụ đạo, hỗ trợ HS (nhất là HS diện F0, F1 hay trong các khu phong tỏa) ngay khi HS được quay trở lại trường học.

Một trường THCS ở quận Bình Thủy thông báo học sinh sẽ tựu trường trực tuyến vào ngày 4-9. Nội dung sinh hoạt lớp là giáo viên chủ nhiệm giới thiệu chương trình học, sinh hoạt nội quy trường, lớp; quy tắc ứng xử văn hóa, ghi thời khóa biểu, ổn định tổ chức lớp, sinh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19…

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, năm học 2021-2022, toàn TP có gần 247.000 trẻ mầm non, học sinh, hoc viên. Ngành giáo dục TP đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như tiêu độc, khử trùng trường, lớp nhất là đối với các cơ sở giáo dục sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành giáo dục chỉ đạo các trường tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh cấp THCS và THPT. Trẻ mầm non không tổ chức học trực tuyến. Đối với cấp tiểu học, trước mắt chưa triển khai dạy trực tuyến do đặc điểm tâm sinh của học sinh, do các em chưa sử dụng thành thạo phương tiện công nghệ thông tin...

Ngoài ra, với tiểu học, nếu đến ngày 15-9 tình hình dịch vẫn phức tạp thì thời gian tựu trường của HS sẽ được điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cá bộ quản lý.

Đối với HS phải học trực tuyến mà vì lý do nào đó không có thiết bị, phương tiện để học trực tuyến thì các trường tổ chức giao bài học tận nhà cho HS, sau khi tình hình ổn định những HS này sẽ được tập trung thành nhóm để giáo viên củng cố kiến thức trong giai đoạn học trực tuyến; Hoặc cho HS mượn thiết bị học tập thông qua phát động tặng thiết bị thông minh cho trường… Có nơi, gia đình HS không có điều kiện kết nối mạng Internet thì trường, phòng giáo dục phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ tặng gói cước miễn phí cho HS học trực tuyến.

Về sách giáo khoa, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản về việc tạo điều kiện cho các đơn vị cung cấp sách giáo khoa, thiết bị trường học được lưu thông vận chuyển đến các địa bàn trong TP để phục vụ năm học mới. Cạnh đó, các trường đã chủ động liên hệ phụ huynh HS đăng ký mua sách. Sau đó, các đơn vị cung cấp sẽ liên hệ phụ huynh để giao sách hoặc trường sẽ làm đầu mối giao sách lại cho HS.

Cần Thơ khai giảng trực tuyến ngày 5-9 Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Cần Thơ: Ngày tựu trường của HS THCS, THPT là ngày 1-9; Mầm non, tiểu học, giáo dục thường xuyên là 15-9. Khai giảng trực tuyến vào ngày 5-9. Học kỳ I của HS lớp 9, 12 từ ngày 6-9; các lớp còn lại của THCS và THPT từ ngày 13-9; mầm non, tiểu học, giáo dục thường xuyên từ ngày 20-9.