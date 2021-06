Tất cả phải an toàn Làm việc với các địa phương, đại diện Thanh tra Bộ GD&ĐT nhấn mạnh một số điểm mới trong công tác thanh tra, trong đó lưu ý các địa phương cần kiểm tra kỹ vị trí các phòng, thiết bị lưu trữ, camera, đảm bảo an toàn tối đa. Đồng thời phải đảm bảo có đủ phòng chờ và phòng thi dự phòng ở điểm thi, phục vụ các tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh, đình chỉ thi… Đại diện Cục Quản lý chất lượng cho hay ứng xử với các tình huống phát sinh như TS ốm đột xuất, hay xác định các trường hợp F0, F1, F2, F3… cơ bản đã có trong quy chế thi và các văn bản chỉ đạo của bộ. Qua kiểm tra nhiều địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của các địa phương, đến thời điểm này đã sẵn sàng cho kỳ thi. Thứ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các công việc còn lại, bám sát Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của bộ, bám sát thực tiễn nhằm đảm bảo mục tiêu kép. Các ban chỉ đạo thi của tất cả địa phương cần xây dựng phương án dự phòng, kịch bản chi tiết nhằm ứng phó kịp thời trước những tình huống đột xuất, bất ngờ. Thứ trưởng lưu ý: Các tỉnh, TP tính toán kỹ và có thể tăng số điểm thi dự phòng, phòng thi dự phòng, phòng chờ và phòng cách ly. Tại các điểm thi cần bố trí nhân viên y tế và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. “Việc tổ chức kỳ thi nhằm đảm bảo mục tiêu kép, trong đó lấy mục tiêu an toàn là số một. Trên tinh thần đó, tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, sàng lọc TS, đồng thời tổ chức xét nghiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho ý kiến khi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Hải Dương.