Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay sẽ có gần 1 triệu thí sinh (TS) dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Số còn lại là những em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ thi vào đợt 2.

Phòng dịch nghiêm ngặt tại mỗi điểm thi

Trong chiều 6-7, gần 1 triệu TS trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục thi để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 7 và 8-7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Do đó, để đảm bảo an toàn, các hội đồng thi đều triển khai nhiều biện pháp để phòng dịch.

Tại TP.HCM, nơi được xem là tâm điểm của dịch COVID-19, các biện pháp phòng dịch được các điểm thi thực hiện nghiêm túc và có nhiều phương án dự phòng.

Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TP.HCM - ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết toàn TP có gần 87.000 TS đến làm thủ tục dự thi đợt 1, đạt tỉ lệ 97,39%.

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết năm nay TP có 101.326 TS đăng ký dự thi, tăng hơn 22.000 TS so với năm 2020. Toàn TP có 4.235 phòng thi chính thức, 376 phòng thi dự phòng tại 188 điểm thi trên 30 quận, huyện, thị xã.

Do phát sinh 10 ca COVID-19 vào sáng 6-7 nên có khoảng 30 TS ở Mỹ Đức đang trong vùng phong tỏa sẽ chuyển sang thi vào đợt 2. Tất cả điểm thi trên địa bàn TP đều bố trí các điểm đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. TS được yêu cầu giãn cách, không tập trung khi ra vào trường.

Tại Cần Thơ, tổng số TS đăng ký dự thi là 12.160 TS. Trước khi vào phòng làm thủ tục, các em được đo thân nhiệt và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Tại Đà Nẵng, năm nay có gần 13.000 TS tham gia kỳ thi. Trong ngày làm thủ tục, các điểm thi thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 rất chặt chẽ, được quán triệt triệt để để không xảy ra sơ suất nào, những TS được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi nếu có nhiệt độ cao hơn bình thường thì sẽ được bố trí đến phòng thi dự phòng để nghỉ ngơi, sau một thời gian ngắn sẽ được đo lại để vào phòng thi.



Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP.HCM), chiều 6-7. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tạo điều kiện dự thi cho nhiều thí sinh F2

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức thành hai đợt. Trong đó, đợt 2 dành cho những TS bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 mà không tham gia thi đợt 1 được như F0, F1, F2 hay những em trong vùng phong tỏa.

Tuy nhiên, nhiều địa phương đã linh động có những giải pháp để tạo điều kiện cho các em diện F1, F2… được thi vào đợt 1 nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt về phòng dịch.

Như tại Đắk Lắk, năm nay toàn tỉnh có hơn 19.800 TS đăng ký dự thi tại 32 điểm thi.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết đối với học sinh F1 (tức là cách ly tập trung) sẽ tổ chức một điểm thi sát với địa điểm cách ly tại Trường CĐ Công nghệ Tây Nguyên. Tại điểm thi này có năm phòng thi và có khoảng 20 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong quá trình triển khai, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để đảm bảo các dụng cụ cần thiết cho cán bộ làm công tác coi thi tại địa điểm thi này.

Còn với TS thuộc diện F2 sẽ thi tại phòng thi dự phòng của các điểm thi và cũng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ngoài ra, ngành giáo dục đã chuẩn bị kế hoạch, kịch bản thi riêng, nếu xuất hiện nhiều hơn các trường hợp học sinh thuộc diện F0, F1 hay thậm chí F2.

Đối với các điểm thi, đơn vị sẽ thực hiện đầy đủ hướng dẫn của ngành y tế như khử khuẩn trường lớp, đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Riêng cán bộ coi thi các thí sinh F1 sẽ phải mặc đồ bảo hộ.

Tương tự, tại Nghệ An, những thí sinh F2 sẽ được tham dự kỳ thi THPT trong đợt 1 nếu có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Theo ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, sở thực hiện chủ trương này sau khi đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế. Toàn tỉnh có khoảng 150 em diện F2 vì đang giảm dần do nhiều F1 đã âm tính.

Những TS này được bố trí phòng thi riêng biệt, không quá 12 em/phòng. Đồng thời, ngành giáo dục tỉnh cũng liên tục cập nhật, rà soát TS F2 hằng ngày và có những biện pháp nghiêm ngặt trong phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo kỳ thi an toàn.

Bình Thuận cũng là địa phương phối hợp với ngành y tế để tạo điều kiện cho các TS diện F1, F2, khu phong tỏa được dự thi đợt 1. Được biết Bình Thuận có 60 TS bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có bốn TS là F1. Số còn lại là F2, ở nơi bị phong tỏa, cách ly và bảy TS có lý do khác.

Theo đó, các em được thi đợt 1 với điều kiện những em này phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ và làm đơn đề nghị được dự thi gửi đến các trường mà các em đang theo học lớp 12 hoặc điểm thi. Nếu không có nguyện vọng, các em sẽ thi vào đợt 2 như kế hoạch trước.

Khi được phê duyệt, các địa phương sẽ bố trí phương tiện để đưa đón TS từ trong các khu vực cách ly, phong tỏa đến các điểm thi và ngược lại.

Tương tự, do có ít TS bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nên tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng quyết định cho 13 TS trong khu giãn cách và phong tỏa được dự thi riêng. Các em đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính hai lần. Trong những ngày thi, các em sẽ có xe đưa đón nhằm đảm bảo an toàn.

Ngày làm thủ tục dự thi thuận lợi Thống kê tối 6-7, tổng số TS đăng ký dự thi là 1.021.340; tổng số TS đến làm thủ tục dự thi: 993.561 đạt tỉ lệ 97,28%. Tổng số TS không đến làm thủ tục dự thi: 27.779, chiếm tỉ lệ 2,72%, trong đó số TS bị ảnh hưởng dịch COVID-19 không thể dự thi là 14.394. Theo Bộ GD&ĐT, ngày làm thủ tục dự thi đã diễn ra thuận lợi trên tất cả điểm thi, các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Thời tiết tốt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi. Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng TS và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để có phương án xử lý phù hợp, vừa đúng quy chế, vừa bảo đảm quyền lợi của TS.