Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã chia sẻ thông tin trên tại buổi họp báo vào chiều 16-9.

Về khả năng thí điểm mở lại các trường học tại quận 7, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi để học sinh có thể tới trường, ông Dũng cho hay ngành GD&ĐT cũng như các ngành nghề khác của TP, tiêu chí an toàn cho các đối tượng tham gia từ giáo viên, học sinh cho tới các đối tượng liên quan đều được đặt lên hàng đầu.

“Song song với các ngành nghề, bộ tiêu chí của ngành GD&ĐT đã được trình và sẽ được UBND TP thống nhất ban hành trên nguyên tắc an toàn trên hết. Tất cả các địa phương đã được công nhận an toàn, ngành GD sẽ căn cứ thực tế, trên tinh thần tận dụng thời gian an toàn để triển khai giáo dục trực tiếp cho học sinh, giúp các em có thể tiếp cận với chương trình một cách tốt nhất”, ông Dũng nói.

Tại buổi họp báo, phóng viên báo Pháp luật TP.HCM có đặt câu hỏi theo thống kê hiện có 100.000 học sinh TP đang bị mắc kẹt tại các tỉnh. Các em có theo học online nhưng mạng chập chờn, việc học không hiệu quả. Nhiều phụ huynh có nguyện vọng đưa con trở lại TP. Sở GD&ĐT và ban chỉ đạo có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

Trước câu hỏi trên, ông Dũng cũng cho biết về vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã có chủ trương, chỉ đạo. Hơn nữa Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã có chỉ đạo, học sinh bị mắc kẹt ở tỉnh có thể liên hệ với sở GD&ĐT tại các địa phương để được học trực tiếp. Hoặc các em có thể học trực tuyến với các trường tại TP.HCM đang theo học qua các phần mềm.

“Còn việc di chuyển về lại TP của các em, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh giữa TP.HCM và các tỉnh. Sở GD&ĐT TP.HCM hoàn toàn có chủ trương nhận lại các em khi điều kiện cho phép để các em tiếp tục việc học”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, ông Dũng cũng cho biết, trong 10 ngày qua, ngành GD&ĐT đã triển khai năm học mới bằng việc tổ chức học trực tuyến tại các cấp học. Học trực tuyến trong thời điểm này, học sinh cũng gặp nhiều khó khăn. Cụ thể qua thống kê có hơn 75.000 học sinh gặp khó khăn về đường truyền và thiết bị học tập.

Sau khi nắm bắt tình hình, Sở GD&ĐT TP đã kêu gọi sự chung tay của các tổ chức trong việc hỗ trợ học sinh nghèo học trực tuyến. Chỉ sau 1 tuần, đến nay còn khoảng 40.000 em gặp khó khăn khi học online. Đối với những em này, dù không có trang thiết bị nhưng các em vẫn có thể tiếp cận chương trình học qua đài truyền hình, qua sự hỗ trợ từ nhà trường và giáo viên chủ nhiệm các lớp.