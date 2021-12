Không phải tất cả học sinh lớp 9, 12 đều đi học trở lại Từng khu vực, từng trường sẽ được Ban chỉ đạo phòng chống dịch của TP Thủ Đức và các quận, huyện đánh giá kế hoạch thực hiện phòng chống dịch, đảm bảo an toàn mới cho đón HS. Chúng ta đang tổ chức cho các trường thích ứng với việc xử lý các tình huống nên trong hai tuần đầu tiên không đặt nặng vấn đề triển khai nội dung học tập, quan trọng làm cho việc đi học lại trở thành nề nếp để phụ huynh an tâm và HS đến trường được an toàn. Mặc dù các em đã tiêm hai mũi nhưng phải đảm bảo khoảng cách trong trường và các điều kiện an toàn khác thì mới thực hiện đầy đủ các kế hoạch của TP. Hằng ngày Sở GD&ĐT và Sở Y tế sẽ thu nhận thông tin, báo cáo từ các trường để tham mưu với UBND TP. Cuối tuần, Sở GD&ĐT và Sở Y tế sẽ họp và báo cáo UBND TP. Sau hai tuần thí điểm sẽ có kế hoạch mở dần các lớp học ở TP hoặc cho toàn bộ HS đi học lại. Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM