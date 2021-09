Tối 19-9, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tiếp tục có những thông tin phản hồi về sự việc video buổi học trực tuyến đang gây bức xúc trên mạng xã hội xảy ra trong ngày 17-9 vừa qua.



Theo trường, khi nhận được thông tin, ngày 17 và 18-9, Phòng Thanh tra giáo dục và Khoa quản lý đã làm việc với giảng viên liên quan trong video để xác minh và tìm hiểu sự việc.

Ngày 18-9, Phụ trách Trường đã làm việc với giảng viên để nắm thông tin và nghe giải trình. Sáng nay 19-9, Phòng Thanh tra giáo dục đã tổ chức gặp gỡ giữa Phòng, Khoa Điện – Điện tử với sinh viên lớp và ghi nhận thông tin, lắng nghe ý kiến, tâm tư của các em.

Giảng viên đã gặp gỡ lớp, lắng nghe những đóng góp, chia sẻ của sinh viên. Từ đó, giảng viên thừa nhận sai sót về việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp và phương pháp khá cứng rắn trong lớp học.

Giảng viên đã xin lỗi về việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp đến sinh viên và những người xem clip và hứa sử dụng phương pháp mềm dẻo hơn trong việc giảng dạy môn học. Giảng viên cũng bày tỏ sự đáng tiếc vì sự việc này đã gây ảnh hưởng đến mọi người.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên lớp cũng có nhiều chia sẻ cùng giảng viên về việc cố gắng gìn giữ tâm huyết và hứa tập trung hơn trong giờ học.

Phòng Thanh tra giáo dục sẽ chuyển những đóng góp trong các buổi họp đến lãnh đạo nhà trường để có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trực tuyến. Trường cũng thông tin, lãnh đạo trường và các bộ phận liên quan sẽ có buổi họp về sự việc này vào sáng thứ 2, ngày 20-9.

Như PLO đã thông tin, trong ngày 17-9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hội thoại ngắn giữa giảng viên và sinh viên trong một lớp học trực tuyến. Hội thoại có nội dung về một sinh trong giờ học vì mưa to nên không nghe rõ nên nhờ giảng viên nhắc lại.

Tuy nhiên, giảng viên trả lời rằng “Mưa to quá thì học làm gì, đi ngủ đi hén. Việc to hay không thì anh tự giác lấy tai phone đeo vô chứ mắc mớ gì mưa to tôi phải giảng nhiều lần".

Khi nam sinh viên này giải thích thêm rằng dù đeo tai nghe nhưng vẫn không nghe rõ, giảng viên tiếp: "Vậy thì làm sao học, nghỉ môn học hôm nay đi" và yêu cầu nam sinh ra khỏi lớp học.

Đáng nói, sau đó, giảng viên này còn yêu cầu từng sinh viên trong lớp mở webcam và nói câu: "Tôi tên là Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường". Sinh viên nào nói không rõ, sẽ bị đuổi ra khỏi lớp.

Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường cũng khẳng định sự việc diễn ra là có thật nhưng clip có sự cắt ghép, chưa phản ánh đúng toàn bộ bối cảnh sự việc. Trường đã yêu cầu các phòng Tổ chức hành chính, Thanh tra và Khoa Điện – Điện tử trao đổi với giảng viên để tìm hiểu sự việc, để đưa ra hướng xử lý phù hợp, thỏa đáng đảm bảo bảo vệ quyền lợi của sinh viên.