Giới mê xe sau khi lái thử xe điện VinFast VF 8 nói gì?

(PLO)- Với chi phí khoảng 1 tỉ đồng, nhiều người dân nhận định VF 8 là mẫu xe xứng đáng "rước" bởi các công nghệ, tính năng trang bị trên xe và chất lượng vận hành.

Trong sự kiện lái thử xe ô tô điện VF 8 đang được VinFast tổ chức tại TP.HCM, nhiều khách hàng đồng tình với nhận xét đây là mẫu xe đáng mua nhất trong tầm giá 1 tỉ đồng hiện nay, bởi các công nghệ, tính năng trang bị trên xe và chất lượng vận hành tương đương với những mẫu xe có giá cao hơn gấp nhiều lần.

Lỡ hẹn với sự kiện lái thử xe VF 8 được VinFast tổ chức lần đầu tại TP.HCM vào hồi tháng 7, anh Nguyễn Minh Sơn cùng vợ và cậu con trai 10 tuổi đã có mặt từ khá sớm tại M-Building (quận 7, TP.HCM) trong buổi sáng 28-10 khi biết VinFast tiếp tục tổ chức sự kiện lái thử xe VF 8 tại đây. Sự kiện lần này được tổ chức trong 3 ngày 28 đến 30-10, địa điểm ngay gần Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

Dù có mặt khá sớm nhưng anh Sơn cho biết số thứ tự của anh đã lên tới gần 100. Mặc dù vậy, do đang có ý định “xuống tiền” mua xe và không muốn bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm trực tiếp mẫu ô tô điện cao cấp mang thương hiệu Việt thêm một lần nữa nên gia đình anh quyết định ngồi café đợi đến lượt để lái thử.

“Nhìn từ xa đã dễ dàng nhận ra VF 8 bởi kiểu dáng bệ vệ cùng đường nét thiết kế đặc trưng, không thể trộn lẫn. Thực sự là cả tôi lẫn vợ con đều rất mong chờ được ngồi lên xe và trải nghiệm thực tế mẫu xe này”- anh Sơn hào hứng.

Vị khách hàng đã có 15 năm lái xe tiết lộ anh mê VF 8 đến mức đã xem rất nhiều video review mẫu xe này trên YouTube. Nhưng đến khi được tận mắt nhìn và lái thử chiếc e-SUV, anh Sơn thừa nhận VF 8 còn “tuyệt vời hơn cả những bài review hay nhất”.

“VF 8 khẳng định đẳng cấp của một mẫu xe sang từ cả thiết kế tinh tế bên ngoài đến chất lượng hoàn thiện chỉn chu bên trong. Phần vuốt đuôi coupe của VF 8 tạo cảm giác thể thao, hiện đại. Đặc biệt, thiết kế đèn LED của VF 8 rất sắc sảo và có chiều sâu, giúp chiếc xe luôn gây ấn tượng khi xuất hiện”- anh Sơn nhận xét.

Anh Nguyễn Thế Hoàng (Quận 4) chia sẻ, VF 8 nhanh chóng thu hút ánh nhìn của anh bởi vẻ ngoài sang trọng và khỏe khoắn. Khi bước vào khoang nội thất, người đàn ông tự nhận mình “cực kỳ khó tính” lại một lần nữa bị thuyết phục bởi những trang bị công nghệ ấn tượng trên mẫu SUV điện này.

“Không gian xe rộng hơn hẳn các mẫu SUV chạy xăng cùng phân khúc hạng D tôi từng lái. Đặc biệt là khoảng để chân thoải mái cho người ngồi sau. Màn hình trung tâm cỡ lớn thì cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt, thiết kế phím bấm ấn tượng khiến chiếc xe mang đậm chất công nghệ”- anh Hoàng tấm tắc.

Là một trong những người chơi xe và trải nghiệm đa dạng các dòng xe, anh Phạm Quốc Anh (Quận Bình Thạnh) không ngần ngại chấm điểm 10 cho phần thể hiện xuất sắc của chiếc xe, dù cung đường lái thử chưa cho phép VF 8 phô diễn hết sức mạnh.

Theo anh Quốc Anh, VF 8 sở hữu hệ thống treo rất chắc chắn, mang tới cảm giác lái “cực phê”, nhất là khi tăng tốc. “Vận hành của VF 8 thì miễn chê, rất mạnh mẽ và êm ái. Khả năng tăng tốc ăn đứt các xe động cơ đốt trong, mang lại sự phấn khích khó tả. Trong tầm giá thì VF 8 thực sự là mẫu xe mang lại cảm giác lái ấn tượng nhất nên tôi quyết định sẽ chốt cọc luôn”- anh Quốc Anh hồ hởi.

Cũng chốt cọc VF 8 ngay sau lần đầu “chạm mặt”, anh Thế Hoàng cho rằng đây là một trong những mẫu xe thú vị nhất và “đáng tiền” nhất hiện nay. Xét tất cả các tiêu chí quan trọng, từ thiết kế nội ngoại thất, trang bị đến vận hành, VF 8 tương đương với những mẫu xe có giá cao hơn nhiều lần. Đặc biệt, mẫu ô tô điện thông minh này được trang bị rất nhiều tính năng ưu việt như hiển thị tốc độ trên kính lái, ghế chỉnh điện 12 hướng, hệ thống âm thanh 12 loa, tính năng làm mát ghế sau (trên bản Plus) và một loạt công nghệ ADAS, Smart Services tiên tiến.

“So với những dòng xe khác, để có được các tính năng này khách phải chi trả thêm rất nhiều tiền. Tuy nhiên, VinFast rất hào phóng khi trang bị gần như đầy đủ các công nghệ xịn nhất hiện nay cho VF 8. Đây là lợi thế khó có đối thủ nào cạnh tranh được với VF 8 trong tầm giá 1 tỷ đồng”- anh Hoàng chia sẻ.

Các tính năng thông minh Smart Services và điều khiển bằng giọng nói cũng là điểm cộng mà anh Quốc Anh dành cho VF 8 khi đặt mẫu xe này lên bàn cân với các dòng xe xăng cùng phân khúc. Theo anh, ngoài khả năng vận hành thì các tiện ích trên xe là điều sẽ khiến nhiều người cân nhắc.

Anh Quốc Anh nhận xét, VinFast đã đánh trúng tâm lý người dùng khi đầu tư các công nghệ và tính năng thiết yếu như đọc báo, xem phim, đặt phòng, mua sắm trên VF 8. Không những cho phép khách hàng tận hưởng công nghệ hiện đại mà còn mang đến cuộc sống tiện nghi, thoải mái.

Sau khi cả gia đình cùng nhau trải nghiệm xe trên cung đường thử, anh Minh Sơn không tốn thêm chút công sức thuyết phục nào khi chính bà xã là người đưa ra quyết định “rước” chiếc VF 8 về nhà. Anh Sơn chia sẻ, vợ anh vốn đã thích xe điện VinFast khi đi thử xe VF e34 của gia đình người bạn, nhưng do nhu cầu cần một chiếc ô tô lớn hơn nên đã nhắm tới VF 8. Theo anh, VF 8 là lựa chọn đáng mua nhất hiện nay, đặc biệt là với những người yêu thích công nghệ, không muốn “bị bỏ lại phía sau” như anh.

“Giá lăn bánh của VF 8 đang quá tốt do được hưởng một loạt ưu đãi, trong khi chi phí vận hành xe điện lại tiết kiệm hơn hẳn so với xe xăng. Các dịch vụ hậu mãi của VinFast cũng đang được đánh giá là tốt bậc nhất thị trường, cộng với hạ tầng trạm sạc ngày càng được phủ rộng, không có lý do gì để tôi không mua VinFast VF 8 ngay lúc này”- anh Sơn chia sẻ.

THY NHUNG