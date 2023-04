Giông, gió làm sập, tốc mái 83 căn nhà ở Tiền Giang

(PLO) - Sau khi tiếp nhận xử lý vụ việc, Công an huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) xử phạt hành chính đối với ông Tuấn số tiền 6,5 triệu đồng và ông Huấn số tiền 400 nghìn đồng.

(PLO) - Trong lúc tắm biển cùng nhóm bạn tại bãi biển Bảo Ninh, em Đ không may bị nước cuốn trôi tử vong.

24/04/2023 17:38

(PLO)- Bộ Công an đề nghị người dân sử dụng các đường dây nóng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo đúng quy định.