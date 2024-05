Góp ý Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi): Cơ chế bảo vệ thẩm phán là cần thiết 21/05/2024 06:05

(PLO)- Mỗi quyết định của thẩm phán đều liên quan đến tính mạng, danh dự, sự tự do hoặc tài sản, quyền lợi của người dân; do đó cần có cơ chế bảo vệ họ trước những rủi ro do nghề nghiệp mang lại.