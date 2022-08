HA Gia Lai lại thua

Người cũ của HA Gia Lai về Pleiku khá nhiều trong chuyến làm khách của Hải Phòng tại Phố núi ở vòng 13 V-League. Những cái tên như Rimario, Triệu Việt Hưng ra sân “chống lại” đồng đội cũ ở HA Gia Lai.

Chân sút người Jamaica, Rimario lần đầu đến Việt Nam khoác áo HA Gia Lai, nhưng chỉ được một giai đoạn, sau đó quá “gỗ”, Rimario bị ban huấn luyện đẩy đi.

Rimario ra đi mang theo quyết tâm, rồi những lần khoác áo Thanh Hóa đến Hải Phòng hiện nay, cứ mỗi khi quay lại Phố núi là tiền đạo Jamaica này “nghiến răng” chơi hơn 200% sức lực để ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Và thật vậy cứ mỗi khi về Pleiku trong màu áo đội khách thì Rimario rất hay ghi bàn.

Hôm nay do có chút thiếu may mắn, nếu không Rimario đã hoàn thành cú đúp từ chấm 11m do chính anh mang lại. Cuối cùng, quả “pen” thứ hai Rimario hỏng ăn.

Tuy nhiên, Mpande cũng kịp sửa sai cho đồng đội bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách Hải Phòng phút 78, nếu không Rimario sẽ hối hận.

Về phía HA Gia Lai, khuyết hai trụ cột Hồng Duy và Công Phượng nên cánh trái của HA Gia Lai thiếu sáng tạo và thiếu cả sự bùng nổ. Điều này làm cho Hải Phòng dễ dàng tràn lên tấn công và chơi đội hình rất cao dù làm khách.

Lần trở về Pleiku này, Rimario rất quái bởi tình huống anh té ngã trong vòng cấm để Hải Phòng được hưởng phạt đền khi An Sae-hee chưa chạm người anh. Xuất phát từ pha phá bóng lên của Hữu Tuấn, bóng chạm chân An văng về phía vòng cấm đội nhà và thế là Rimario lao theo bóng... rồi phạt đền diễn ra.

Chính Rimario cầm bóng đặt vào chấm 11m rồi sút rất căng khiến thủ môn Tuấn Linh không thể phản ứng kịp. 1-0 nghiêng về Hải Phòng cũng là tỉ số tạm thời ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, cụ thể phút 56 từ pha phản công nhanh, Rimario lao theo bóng từ đường chuyền dài của đồng đội vào vòng cấm. Tuấn Linh lao ra chạm khẽ chân của Rimario và thế là tiền đạo này té ngã dẫn đến quả phạt đền thứ hai, nhưng lần này Rimario sút hiểm quá đến độ bật cột, bỏ qua cơ hội gia tăng lên 2-0 cho Hải Phòng.

HA Gia Lai nỗ lực có điểm trên sân nhà, đến phút 64 thì Văn Toàn có pha đội đầu cận thành dễ dàng ăn bàn từ pha đá phạt góc của đồng đội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Song như đã nói, HA Gia Lai thiếu hai trụ cột, không có Công Phượng nên thiếu sự bùng nổ và thiếu tiền vệ cánh Hồng Duy nên ít hẳn những pha xuống bóng từ biên trái hiểm hóc. Điều này làm cho Hải Phòng không ngán và tiếp tục lao lên, quyết ra về có chiến thắng.

Đến phút 78, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm làm được điều đó bằng pha volley của Mpande từ pha dứt điểm chạm đối phương của Moses. Cú volley của Mpande có lực và chuẩn từ cự ly chừng 20m, bóng bay căng và sệt khiến Tuấn Linh không phản xạ kịp lại khuất tầm nhìn.

Như vậy, sau trận thua 1-2 trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy trong đó trọng tài bỏ qua một tình huống phạt đền cho HA Gia Lai, nay về sân nhà, sự tinh quái của người cũ Rimario cùng thiếu vắng những trụ cột khiến HA Gia Lai thua trận thứ hai liên tiếp ở V-League trong "tháng cô hồn".