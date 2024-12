Hà Nội chìm sâu trong không khí lạnh, Miền Bắc rét đỉnh điểm, nhiệt độ thấp nhất chỉ 5 độ C 08/12/2024 18:11

Đến 1-12, đợt không khí lạnh mới tăng cường sẽ kéo nền nhiệt xuống thấp. Đây là đợt chìm sâu trong không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa khiến nhiệt độ Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 5 độ C, vùng núi xuống dưới 10 độ C, đồng bằng phổ biến 15-16 độ C.

Miền Bắc bước sang ngày thứ hai của đợt không khí lạnh mạnh. Sáng 8/12, đỉnh núi Mẫu Sơn cao 1.600 m so với mực nước biển nhiệt độ xuống 5 độ, Đồng Văn (Hà Giang) hơn 8 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Trùng Khánh (Cao Bằng) 9 độ C.